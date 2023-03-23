公信電子獲ISO 26262功能安全流程證書

全力強攻智慧車用供應鏈 加速進軍國際市場

汽車電子大廠公信電子宣佈榮獲德國認證機構DEKRA德凱ISO 26262:2018 ASIL-D功能安全流程認證證書，全力強攻智慧車用供應鏈，加速進軍國際市場

ISO 26262是國際公認的汽車功能安全標準，是供應商進入汽車供應鏈的基本門檻之一。範疇涵蓋汽車產業中電子元件及電子設備的產品完整生命週期，包括初期安全概念、系統開發、軟硬體開發、生產、營運、維修及報廢等各個階段貫穿產品整個生命週期。ASIL（Automotive Safety Integration Level，汽車安全完整性等級）是基於ISO 26262標準的分類系統，共有A、B、C、D四個等級，等級越高，開發流程越嚴格。此次公信電子著重在智慧駕駛座艙平台的功能安全流程體系建立，覆蓋功能安全管理、概念階段開發、系統階段安全開發、軟硬體開發、流程安全與產品發布等多個開發環節，透過宜特科技功能安全顧問團隊的專業輔導與諮詢支持，順利取得DEKRA德凱ISO 26262功能安全最高等級ASIL-D認證證書，可有效管控產品開發過程中識別的風險以及功能安全需求，保障產品的安全性以及可靠性，為使用者打造安全智慧駕駛座艙和行車環境，並大步邁向國際電動車市場。

頒證儀式上由公信電子總經理吳惠瑜代表接受DEKRA德凱台灣董事總經理李俊儀所頒發的ISO 26262證書，同時出席的還有DEKRA德凱台灣營運總經理李春和與負責此次認證專案的德凱台灣全球功能安全/網路安全經理黃浩鈿、功能安全評估師鄒岱佑，以及負責此專案輔導諮詢顧問團隊的宜特科技資深副總經理鄭俊彥。

公信電子總經理吳惠瑜表示，此次順利取得ISO 26262功能安全最高等級ASIL-D認證證書，代表公信電子符合國際車廠的開發流程和管理體系，可提供安全、可靠、互聯之車聯網智慧駕駛座艙解決方案。公信以四電系統(電子、電池、電機、電控)為核心，整合電動車主要車電系統，從智駕平台資訊系統、智慧座艙數位儀表，到BCM (車身控制器)、VCU (整車控制器)、AVAS (車輛低速警示音系統)、視野輔助系統等都是環環相扣。此次認證也拓展與歐美車廠及一級供應商的合作機會，公信電子將全力強攻智慧車用供應鏈，展現進軍全球電動車市場的決心。

DEKRA德凱功能安全全球高級副總裁Gerhard Rieger強調，安全一直是汽車發展的關鍵核心，在智慧化、自動化與聯網化的發展趨勢下，車輛會搭載更多高功能性的電子產品，而這些高複雜性的電子系統對整車安全帶來了極大的風險，而ISO 26262流程認證就是確保公司在開發過程中皆能符合汽車產品功能安全所需要的完整性等級。因此在設計與開發階段就先導入ISO 26262流程認證，就可大幅降低失效風險並節省開發的時間、資源與成本。

DEKRA德凱台灣董事總經理李俊儀表示，汽車產業快速朝向電動化、自駕化與聯網化發展，也驅動未來車輛搭載著更多高階電子產品、安全輔助系統等，因此設計開發上更需要確保安全性。廠商可以透過DEKRA德凱團隊專家協助導入ISO 26262 /ISO 21434 /Automotive SPICE/Cyber-Security流程，並提供培訓、差距分析、測試、認證等整合服務方案，高效的通過各項國際標準與流程認證，取得打入車用供應鏈的通關門票。

此次負責輔導諮詢顧問團隊的iST宜特資深副總經理鄭俊彥補充說明，DEKRA德凱是全球汽車電子檢測認證首屈一指的領導廠商，iST宜特則在汽車電子可靠度驗證與諮詢輔導領域佔有絕對優勢基礎。宜特和德凱在2020年時展開車電功能安全（Functional Safety）的驗證、輔導與認證能量的合作，這次協助公信電子從ISO 26262規範的流程、產品生產、開發工具、SEooC(通用安全元件)等提供專業的顧問諮詢與輔導，以及後續的稽核認證申請，提供車用電子功能安全整合式的解決方案。