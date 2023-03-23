思科Cisco拜會竹市府 攜手打造高資安防禦力 共創智慧城市

思科(Cisco)全球創新長Guy Diedrich今(23)日上午拜會新竹市政府，雙方就推動智慧城市、資訊安全、校園數位教育與學習等議題進行交流。高虹安市長表示，今日率行政處、教育處、交通處、產發處等一級主管，針對智慧城市議題與思科團隊進行交流，盼透過智慧科技推動智慧城市各項建設，打造市民安全且有感的智慧政府。

高虹安市長指出，新竹市為科技城市，除了擁有台灣首座科學園區外，另包含工業技術研究院、國家太空中心等國家級研究中心也座落於新竹市，產學資源豐沛。此外，新竹市擁有三高一低的城市DNA，包含所得高、學歷高、出生率高，以及全台平均年齡最低，更擁有許多科技先進人才。新竹市潛力非凡，非常歡迎思科團隊今日來訪竹市府，為智慧城市建設提供寶貴建言。

她說，思科團隊深耕台灣多年，在智慧城市推動及資訊安全與政府合作，以各種解決方案支援政府夥伴。思科團隊對科技發展貢獻頗大，在深化與政府的官方合作時，協助加速國家的數位化轉型。在偏鄉學校的數位教育推動上，思科團隊更是不遺餘力，實現對市場的承諾和企業責任。

高虹安市長強調，近年駭客攻擊手法多元，新竹市身為科技重鎮，市府亦相當重視資訊系統安全的各項防護措施，為打造高資安防禦力，竹市府除導入「24小時資安監控」、「ISMS資訊安全管理系統」、「核心系統通過ISO27001驗證」外，亦定期進行各項「資安檢測」及「資安演練」等措施，並依資安法規範強化各項資安防護作為，培養市民對政府的信賴感及黏著度，強化新竹市智慧城市治理成熟度，打造智慧治理政府。

思科全球創新長Guy Diedrich表示，思科自2018年啟動臺灣數位加速計畫（TDA），著重資訊安全、智慧城市和交通、金融韌性、智慧能源以及樂齡生活等5大面向，與政府、產業及學界策略合作，透過今日交流有助於強化地方政府資安防護，以確保大眾個資安全，

「新竹市真是一座創新城市！」Guy Diedrich說，今日拜訪前就聽聞團隊指出，新竹市為台灣數一數二的創新城市，來到現場發現果然名不虛傳，思科團隊過去9年已在全球各地完成了約1,500個創新計劃，並實施了數十個智慧城市的解決方案，盼未來有機會能和竹市府合作，推出更多創新計劃，幫助新竹市更上一層樓，讓新竹在地的創新成果與創新資源走向世界舞台。

新竹市府近年積極與產學研等單位合作，攜手推動智慧城市政策，如消防局建置「5G ORAN 專網結合可移動衛星之數位韌性通訊系統」，運用衛星通信強化政府數位韌性，以及建置防救災演練模擬系統，運用VR新興技術，建立系統性防救災機制，提升新竹市區域救災能量。針對智慧化城市政策，建置新竹市數位市民整合服務平台，提供智慧便民市政服務。未來市府也將提出大新竹聯外路廊智慧交通改善計畫，透過AI智慧化功能，提供新竹市未來交通解決方案。

此外，為推動數位教育學習，市府投入無線網路環境建置，預計今年3月底前完成，提供師生校園無線網路環境，並已達成「班班有網路、生生用平板」目標，養成孩子從小善用數位工具的習慣，提升教師教學創新之延展性。同時由教育處成立數位教育學習輔導團，以市內九所國中小為重點學校，並組成國中領域社群及國小為跨校社群。在教師數位增能部分，新竹市已超越教育部預定3年完成目標，竹市在2年內已完成全市教師A1數位學習工作坊及A2數位學習工作坊100%目標，將數位學習教案更加深化。

新竹市在資訊教育基礎設施上，運用中央款及自籌款二千多萬經費建置雲端綠能機房，機房能源使用率達1.36（低耗能，高效能；最低為1.0），機房整體可用率，包含電力、空調及網路達100%，並通過TIA-942 Rate-2國際認證，為全國縣市網路中心第一個達成的縣市。無距離的新竹友善網路環境，讓教學及行政一路通暢，e起邁向智慧好學幸福城市。