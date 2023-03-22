台達連續三年榮獲CDP供應鏈議合領導者「A」殊榮　

攜手產業夥伴因應氣候變遷

CDP日前公布2022年度供應鏈議合評價 (Supplier Engagement Rating；SER) 結果，台達在「整體CDP氣候變遷成績」、「供應鏈議合」與「溫室氣體範疇3排放」等關鍵評分項目均得到最高級分，獲評「A」級最高級別「供應鏈議合領導者 」(Supplier Engagement Leader)。此為台達連續第3年獲評CDP供應鏈議合領導者，也是繼去年底榮獲CDP氣候變遷與水安全管理雙「A」領導級企業之後，在氣候議題上的努力與行動成果再受指標性評比肯定。

台達永續長周志宏表示，台達長期關注氣候變遷與全球暖化議題，積極接軌國際永續倡議，並致力於在日常營運中推動節能減碳與低碳創新，2021年超前達成自主設定的科學減碳目標 (SBT)，全球據點使用再生電力比率亦達55%，依此經驗進一步承諾於2030年達成RE100及碳中和，同時呼應全球控制升溫 1.5°C 的減排路徑，訂定 2050 年全球據點達成淨零排放的長期策略與目標，成為亞洲高科技硬體設備產業首家、全球第125家通過 SBTi 淨零科學減碳目標審查的企業。

在2050年達成淨零科學減碳長期目標下，台達也訂定2030年溫室氣體範疇3排放較基準年2021年減量25%的目標，推動永續供應鏈刻不容緩。現階段台達以2025年前，一階持續交易材料型供應商通過ISO14064-1溫室氣體盤查標準為近期目標，除了定期針對供應商舉辦ESG教育訓練，帶領供應商展開碳盤查，每年與超過90%的一階持續交易供應商在氣候變遷等議題上互動，並提供節能減碳經驗，助供應商落實減碳；台達也推動供應鏈永續合作計畫，協助長期合作供應商進行節能診斷及改善工程規劃，過程中媒合台達節能產品與解決方案 (如：能源管理系統、智能節能廠務系統等)，推動供應鏈持續改善進步。台達的技術經驗也協助某半導體製造業廠商進行節能改善，整體投入約美金180萬元，年節電量約達 1,400 萬度，相當於一年節省約美金115萬元。

台達每年也為參與CDP供應鏈計畫的近40家客戶計算製造階段碳足跡，同時提供節能技術與減碳效益，從各階段減少溫室氣體排放。2010至2021年，台達高效電源產品協助全球客戶累計節省359億度電，相當於減少1,901萬噸碳排；自2015年起，台達出貨的電子安定器、伺服器電源、太陽能變流器、電動車直流充電器等11項產品的節能數據陸續通過ISAE 3000確信，具體呈現協助客戶減碳的績效。此外，2021年台達整體廠區的溫室氣體範疇1&2，以及範疇3均通過ISO 14064-1查證，生產廠區與建築也實施80項節水方案和64項減廢措施，共節省165.8千噸用水及3,986公噸廢棄物。種種氣候行動與實際成效，呼應CDP SER透過議合達到價值鏈減碳的目標。

CDP的年度環境資訊揭露和評分程序，被公認為企業環境資訊透明度的重要標準，其供應鏈計畫約有280家主要企業成員，總採購支出高達6.4兆美元，CDP每年從企業回覆供應鏈計畫的問卷中，針對氣候變遷管理的公司治理、目標、溫室氣體範疇3排放、整體氣候變遷項目表現以及供應鏈管理等綜合績效進行SER評價，2022年共18,500多家企業參與CDP揭露。