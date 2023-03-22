網創資訊力助 企業營運韌性再升級

2023年將提供跨雲端平台及一站到位的整合顧問服務，協助客戶縮短數位轉型的時間及成本

疫情加速企業數位轉型的步調，促使企業上雲的需求倍增，而戰爭、地震斷電等災害發生，亦引起了雲端備援、資安防護等意識抬頭。亞太最大Anti-DDos技術服務及雲端整合顧問服務商Netron網創資訊３月22日宣布，2023年將提供跨雲端平台及一站到位的整合顧問服務，協助客戶縮短數位轉型的時間及成本；此外，因應DDos攻擊產業化、規模巨量化的趨勢，建議政府及企業組織除須監控網路流量及建置異常通報預警機制外，也應佈署服務備援與資料備份，並規劃將營運系統移往境外的準備計畫，提升政府及企業組織的營運韌性。

全方位一站式客製化雲端整合及全託管服務

2017年成立的Netron網創資訊，以能夠提供企業全方位及一站式的整合顧問服務自許，不斷精進各平台雲端及資安技術，先後成為微軟Azure金級合作夥伴、Google 菁英合作夥伴、阿里雲金級合作夥伴、騰訊雲白金級合作夥伴，去年更以4個月即取得AWS進階合作夥伴認證，成為台灣晉升速度最快的合作夥伴之一，此外更是全台唯一取得Kubernetes KCSP認證的雲服務供應商。憑藉堅強的技術團隊與雲端與資安服務的經驗，去年不僅新增660家新的客戶，同時營收也創下成長29%的耀眼成績。為因應客戶服務需求呈倍數增加，網創資訊團隊去年也快速擴增，從原先的30多位擴增近百位，增長近3倍。

網創資訊執行長李尚修建議，政府及企業組織除須監控網路流量及建置異常通報預警機制外，也應佈署服務備援與資料備份，並規劃將營運系統移往境外的準備計畫，提升營運韌性。圖／業者提供

根據Gartner預測，2023年全球公有雲支出將從2022年的4,903億美元增加到5,918億美元，成長20.7%；40%企業將採取雲原生優先戰略，容器化應用程序也將佔企業應用程序總數的一半。因應雲端服務需求急遽增加，為提供更即時、全面的專業服務，Netron網創資訊2023年將持續與超過24家雲端及資安大廠合作，朝全雲端託管方向進行，除了伺服器運算外，還提供企業資安防禦、程式開發、容器化、CDN、憑證、DNS等解決方案。維運服務方面，Netron網創資訊提供7*24全天候監控及線上雙語維運，24小時值勤的專業工程師為客戶提供最即時的雲端技術支援。Netron網創資訊執行長李尚修表示：「在雲端世界，如果你停頓了，別人就會持續前進。在日新月異的科技時代，Netron網創資訊以不斷更新的技術實力及實戰經驗獲得客戶信任，並藉由雲端服務彈性的特性，協助企業快速部署海外據點並開拓海外市場，同時透過資安防禦、異地備援、雲端備份等分散營運風險，進而提升營運韌性。」

部署服務備援及資料備份提升營運韌性

根據Imperva發布的「The Imperva Global DDoS Threat Landscape Report 2023」研究報告指出，去年DDoS攻擊繼續破壞各種行業組織和民族國家，與 2021 年相比，應用層DDoS攻擊量增加82%；全球金融服務業被攻擊比例攀升121%；曾被攻擊的企業有高達46%會遭受二次以上的重複攻擊；7、8月為攻擊旺季，2022年最大的攻擊發生在7月，峰值達1,373Gbps。

Netron網創資訊目前是亞太地區最大的Anti-DDoS技術服務供應商，每年平均處理攻擊次數超過上百萬次，服務客戶橫跨航空、電商、金融、遊戲、製造業等1,650家，具備豐富的資安防禦經驗，曾成功抵禦超過1TB的惡意攻擊流量，根據Netron網創資訊的洞察，DDoS在2023年將朝四大趨勢發展，第一，攻擊規模將越來越大，TB型巨大攻擊將越來越常見。其次，API端點攻擊將成為攻擊趨勢，隨著智慧型手機、平板普及，應用程式API成爆炸式增長，也成為易被駭客攻擊的資安漏洞。再者，攻擊意圖從癱瘓服務轉向經濟回報，駭客攻擊目的將更進一步以竊取金錢或勒索為目的。最後，政治動盪程度與攻擊量將成正比，政治意圖亦逐漸成為駭客攻擊目的之一。

為因應DDoS攻擊產業化與量體巨型化的現象，Netron網創資訊以其先進的防禦技術、完善的網路架構及專業的團隊，提供客戶全方位的資安防護。同時建議企業客戶及政府組織應佈署服務備援與資料備份，並規劃將營運系統移往境外的準備計畫，提升政府及企業組織的營運韌性。