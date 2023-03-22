丹佛斯引領食品零售業綠色轉型

根據《蒙特利爾議定書 (基加利修正案)》與含氟氣體法規(F-Gas)的要求，全球許多國家與地區正逐步減少氫氟碳化合物(HFC)的使用。天然冷媒如二氧化碳(CO2)、氨(NH3)、碳氫化合物(HCs)、水及空氣等對於臭氧層破壞效果極低，被視為長期性替代冷媒，其中二氧化碳冷媒的全球暖化潛勢(GWP)值僅為1，可降低環境衝擊並提供更佳的能源效率。

丹佛斯積極擴大適用於二氧化碳製冷系統的產品組合並在跨臨界和次臨界系統中率先採用二氧化碳技術，為食品零售業提供多元化的產品選擇包括:

一、TE2感溫式膨脹閥: 可精確控制吸入蒸發器的液體冷媒，適用於便利商店、餐廳、小型超市冷庫、冷藏展示櫃等中小型製冷系統，溫度範圍寬、工作壓力高、節流元件可互換。TE2膨脹閥採用不銹鋼感溫包，使用壽命長，安裝快速，可節省維護成本。

二、AKVP電子式膨脹閥: 採創新設計的AKVP閥安裝維修方便快速，洩漏風險低。產品可靠性高，節能同時可以降低營運成本。

三、EVT電磁閥: 專為二氧化碳製冷系統所設計，適用於高壓工況。我們提供常閉型/常開型直動式和伺服解決方案，可滿足不同的應用需求。

四、EVUL電磁閥: 結構緊湊、重量輕，適用於大多數製冷系統。EVUL閥具有出色的防漏性能，提供常閉型和常開型，可廣泛應用於各類型製冷系統。

五、Optyma iCO₂冷凝機組(1.5~4.6kW): 是小型和中小型冷藏庫或冷藏櫃的理想選擇，提供可靠性能。

六、 Optyma iCO₂冷凝機組(4.6~20kW): 適用於冷藏庫或冷藏展示櫃等中型和大型製冷系統，能快速適應負載變化並可在高達43°C的環境溫度下運行。

七、 Optyma™ 控制器: 專為與室內或室外單相冷凝機組無縫安裝所設計。與丹佛斯物聯網解決方案搭配使用可精確控制Optyma™冷凝機組，實現卓越的能源效率。

憑藉二氧化碳的環保、無毒和極佳的低溫流動性使丹佛斯在食品零售業成為最受歡迎的新世代環保冷媒之一，對未來產業發展帶來重大影響。丹佛斯亦期透過高能效產品與創新節能解決方案幫助食品零售業加速綠色轉型腳步。

欲知更多丹佛斯為食品零售業提供的二氧化碳製冷解決方案，請至官網查詢: https://bit.ly/danfossco2forcommercialrefrigeration

丹佛斯集團簡介

丹佛斯致力於開發可提升機械生產效率、降低能耗、節省成本、減少碳排放量及提升電氣化水平的節能解決方案。其產品和解決方案被廣泛應用於製冷、空調、供熱、功率轉換、電機控制、船舶、汽車、工業及工程機械等領域。丹佛斯還為新能源行業提供解決方案，例如太陽能、風電，以及城市區域能源設施等。