凌華科技、亞旭電腦及泰雅科技簽署合作意向書，三強結盟攜手打造MicroRAN 5G專網方案

邊緣運算解決方案全球領導品牌凌華科技（股票代號：6166）於今(3/22)日宣布與亞旭電腦及泰雅科技簽署合作意向書 (MOU)，成為5G專網策略合作夥伴，共同打造推廣應用，帶來安全、可靠、快速佈建的選項。

5G專網為智慧製造帶來轉型契機，提供了高可靠性、穩定性、安全性的網路連線，更低的網路延遲讓企業能實現許多關鍵應用。然而，許多中小型企業礙於5G建置的高成本加上佈建耗時，遲遲無法運用5G為其傳統工廠進行更新與升級。有鑒於此，凌華科技推出MicroRAN 5G 專網All-in-one解決方案，並與策略夥伴共同建置開發，由凌華科技提供MEC伺服器，亞旭電腦提供Small cell，泰雅科技提供5G核網軟體，整合推出All-in-one Turnkey解決方案。

此次共同簽署合作意向書的網通大廠亞旭電腦，已投入研發網路通訊技術多年，近來更聚焦「企業專網」、「車聯網」和「民生物聯網」等三網解決方案。亞旭電腦表示，透過開發出高品質且易於安裝的5G All-in-One小型基地台，與Wi-Fi企業級無線基地台（Wi-Fi EAP），搭配使用亞旭開發的多樣化CPE，能提供企業一站式的專業整合服務，協助建置更穩定、高資安、且架構更精簡的高速數據傳輸企業專網。

由凌華科技、亞旭電腦及泰雅科技共同合作推出的MicroRAN 5G 專網All-in-one解決方案，旨在解決中小企業建置5G所面臨到的諸多問題，包含高建置成本、複雜的網路架構、與既有Wi-Fi及有線設備的整合瓶頸，以及網路安全管理。MicroRAN 5G專網 All-in-one 方案特色在於快速佈建、安全及可靠。極簡的軟硬體架構便於安裝;同時支援5G、Wi-Fi以及乙太網路連線，相容新舊終端設備;在網路安全部分，基於終端設備、時間、地點等不同情境進行安全管理，並提供整合的UI畫面方便統一控管，採用n79頻段專網專用，保護企業資料;另外，硬體伺服器及室內、室外型Small Cell支援寬溫環境需求，安裝地點彈性無須另外設置數據中心或機房提供散熱，這些特點都為客戶省去高額的建置成本。

泰雅科技CEO Rajesh Pazhyannur表示，「多元的5G專網建置模式讓行動專網不再只是大型企業的專利。泰雅科技提供輕量但多功的5G專網平台服務，透過網路即服務（Network as a Service）概念，整合網路架構，實現端到端的良好用戶體驗，讓企業可以輕鬆部署完成設定，啟用5G專網服務。」

凌華科技網路通訊暨車載事業處總經理高福遙表示，「5G專網扮演企業數位轉型的關鍵角色，凌華科技有超過25年的網通產品研發製造經驗。當現代工廠導入各式自動化聯網生產設備，工廠數位化所需的網通系統需求與機具間的互聯共通介面標準也隨之提高。結合凌華科技、亞旭電腦及泰雅科技各自在軟硬體上的專長與優勢，加上自主式移動機器人（Autonomous Mobile Robot, AMR），相信會有更多中小型製造業受惠。」

凌華科技將持續與策略夥伴合作，以台灣為基地出發，將MicroRAN 5G 專網All-in-one解決方案推向全世界，致力為中小企業提供最安全、可靠、快速佈建的連網方案，讓企業能以更低的總體擁有成本獲取更高的投資回報率。

關於凌華科技

凌華科技（股票代號：6166）引領邊緣運算，推動人工智能和邊緣可視化。我們致力於邊緣運算硬軟體解決方案，獲得全球超過1600多家領先企業客戶的信任，成為其重要的合作夥伴。

凌華科技是Intel、NVIDIA、AWS和ARM的全球策略夥伴，同時也參與ROS 2技術指導委員會以及Autoware自動駕駛開源基金會。積極參與機器人、自駕車、5G等超過24個標準規範的制定，以驅動智慧製造、5G專網、智慧醫療、智能交通等領域的創新。

凌華科技擁有共1800多名的員工和200多家合作夥伴。26年以來，我們秉持將關鍵產業技術帶入全世界。 關注凌華科技LinkedIn,Twitter,Facebook，或請上官網adlinktech.com