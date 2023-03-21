Hitachi Vantara物件儲存創新功能獲TechTarget ESG專家肯定

解決企業高效能工作負載需求

日立公司(TSE: 6501)旗下現代化基礎架構、資料管理與數位解決方案子公司Hitachi Vantara今天宣布TechTarget旗下部門ESG (Enterprise Strategy Group)針對日立內容平台(Hitachi Content Platform, HCP)所做的一份技術評論結果，此評論報告對HCP的擴充性、高效能以及針對現代化應用程式和資料分析工作負載所提供的創新功能給予高度肯定。這份《日立內容平台：針對雲端原生應用高效能物件儲存》報告旨在衡量大小型物件的儲存效能，並評估客戶在資料中心現代化與資料導向分析計畫中獲得的成本效益。

ESG技術評論報告證實HCP能為現代雲端原生工作負載提供最佳的物件儲存效能，並強調該平台的易用性、高效率與高擴充性等優勢。測試結果顯示平台的平均傳輸效能較前幾年提升了8倍，小型物件的讀取速度更是2020年測試結果的15倍。此結果證明HCP具備優異的反應速度，意味著企業組織可以放心地將需要極高效能的工作負載交給HCP。以下為ESG的效能測試結果：

一、收到第一個位元組的時間縮短了50% 。二、大型物件讀取效能與寫入效能提升8倍。三、小型物件平均讀取效能提升15倍，平均寫入效能提升10倍

資料導向的物件儲存

企業組織產生的大量非結構化資料被應用在各種新用途上，帶給應用程式與基礎架構沉重壓力的同時，也引發新需求。以往被歸類為業務成本的非結構化資料已逐漸被視為新營收來源。伴隨這股趨勢的出現是由於雲端原生應用程式、人工智慧(AI)、機器學習(ML)和物聯網資料處理與分析等領域的興起。企業組織必須了解他們的資料並迅速找到、使用和分析。因此，底層的基礎架構與物件儲存功能必須具備更快的資料處理能力。更快速的應用程式能加速分析資料、更快解決問題和獲得洞見、提高生產力並讓企業組織更快進入市場，同時還能提升客戶體驗。

Hitachi Vantara數位基礎架構總裁Mark Ablett表示，「幾乎所有企業組織都已體認到加速處理與存取資訊對迅速獲得洞見和創造價值的重要性。然而，不斷增加的工作負載數量與類型仍令許多公司難以招架，而且越來越多資料因分散在內部部署環境、邊緣與雲端而零碎不堪。簡單地說，他們的需求已非傳統資料儲存和管理方式所能應付，因此效能、擴充性和資料智慧化的重要性更甚以往。」

某政府機構IT服務主任在ESG評論報告中說道，「在有限的預算下，HCP幫助我們延長資料的保存期限，讓我們更深入分析使用者資料與其他數據。以往我們的資料僅能保存1至2個月，有了HCP，我們可以用相同的預算將資料保存至1年以上，未來甚至可以延長至更長的時間。由於靈活性是我們的優先考量，而HCP讓我們擁有優異的資料擴充性，又不用在效能需求上做妥協，因此我們對此架構非常滿意。」

最新測試結果也彰顯出日立 Hitachi Content Software for File在去年效能稽核中備受肯定的表現。該稽核結果顯示其中繼資料IOPS效能比排名第二的檔案系統解決方案快5倍。在此技術評論報告中，ESG證實Hitachi Content Platform for File的能力勝過全快閃儲存陣列，並能利用平行分散式檔案系統擴充效能。

日立內容平台的正面評價

Hitachi Vantara的HCP產品組合已被公認為擁有優異的中繼資料分析、大數據分析、合規性和安全性。除了GigaOm與DCIG最新報告的認可，此技術評論的效能測試結果讓HCP更錦上添花，並證明各種非結構化資料都需要高效能，包括雲端原生應用程式、人工智慧、機器學習與物聯網資料。這樣企業才能獲得執行關鍵業務工作負載所需的效能和擴充性。

如需了解更多Hitachi Content Platform，請至https://www.hitachivantara.com/en-us/products/storage-systems/file-object-storage/content-platform.html