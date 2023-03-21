蓋亞汽車首款Rapide Lite Cargo Bike底盤車 台北國際自行車展登場

突破現行規格 安全性能全面升級 前後大載貨空間完美達成全運載

專注商用領域電動車的蓋亞汽車，今年將於明(22)日至3月25日連續四天假南港展覽館1館台北國際自行車展在台達攤位N1032首度展出「Rapide Lite Cargo Bike」底盤車，可量產達千輛以上電動載貨腳踏車。此車款採用台達e-Bike中置馬達 (Delta e-Bike Mid Drive Motor)，以250W輸出功率及高於90Nm的扭力輸出，提供騎士強勁動力和優異的爬坡性能，也是蓋亞首款自行開發，可量產達千輛以上的電動載貨腳踏車，以因應城市低碳寧靜區與行人徒步區配送需求為主，為最後一哩路配送提供新選擇。

蓋亞汽車執行長韋逸斌表示：「台達電為全球領先的能源管理廠商，在馬達控制和驅動技術上，能為各種應用情境提供定制化的高品質解決方案，且連續兩年入選科睿唯安(Clarivate)全球百大創新機構，致力於減碳能源的研發與製造，以創新科技推動綠色永續，因此成為蓋亞開發這輛底盤車時的首選。」

隨著2050年全球淨零減碳目標，在歐洲已有越來越多國家包括德國、法國、荷蘭、丹麥、瑞士、比利時等國的郵政部門及快遞業者使用電動載貨腳踏車配送包裹，可於人行道、腳踏車道及禁行汽機車區域行駛，進入巷弄時亦能靈活移動，加上各國政府政策支持，相應的基礎設施如自行車專用車道等也大幅增加，同步推升電動載貨腳踏車的需求。

蓋亞「Rapide Lite Cargo Bike」採用具獨特專利技術的台達e-Bike中置馬達，能大幅提升馬達效率且體積更為精巧，250W強勁功率搭配高於90Nm的扭力輸出，幫助爬坡更輕鬆省力；此外，搭載智慧感應控制系統，可自動根據騎士需求調整輔助力度，讓騎行感受更自然，另最高時速達25公里，符合歐洲法規並優於現行電動載貨腳踏車的性能標準。

蓋亞首次於台北國際自行車展展出「Rapide Lite Cargo Bike」底盤車，採用台達e-bike中置馬達，提供強勁動力且爬坡省力。圖／蓋亞汽車提供

蓋亞延續了為物流而生的車輛設計理念，Rapide Lite Cargo Bike單次充電里程可以達80公里，涵蓋市區內送貨里程需求。同時，蓋亞將此車的載貨空間提升至全新層次，前車頭空間採模組化設計，載重可達50公斤，適合小件包裹或文件遞送，分為以綠色回收環保材料EPP所製成的可掀式置物箱，具輕量化和耐震抗壓的特性，以及能讓業者依自家的物流箱規格彈性調整的鎖附結構，雙重配置讓空間運用更多元；後座的貨箱最大容量為1500升並可載重至200公斤，使用者可選擇開放式貨斗平台或貨箱。除此之外，後座置物平台下方還貼心備有手推車收納空間，讓物流士能夠輕鬆便利完成遞送任務。

前置物空間採模組化設計，後座可選擇貨斗平台或封閉式貨箱，並備有手推車收納空間，空間運用多元化。圖／蓋亞汽車提供

此外，蓋亞也將腳踏車的安全配備全面升級，由前雙A臂及後獨立搖臂的懸吊系統，搭配搭配後輪傳動與變速箱的設計，能使全車在高載重情況下平穩行駛及過彎，並具備四輪車等級的煞車系統，增強煞車力道更安心，同時配有手煞車便於停放斜坡時不致滑動。

以電動商用車為核心的蓋亞汽車，自2022年底推出Rapide 3電動商用物流三輪機車後，以高續航里程、大容量貨箱、獨家傾斜系統及優異性能等特點，受到國內外業者的關注且詢問度不斷，期待未來新車型的加入，滿足物流客戶不同物流情境需求。