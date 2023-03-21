TOSIA協助產業技術創新與培植專業人才

「TOSIA 科技論文獎」表彰光電以及化合物半導體領域之優秀學生

台灣光電暨化合物半導體產業協會(TOSIA) 為促進產業，提昇與時俱進之科研發展應用，協助產業技術創新與培植專業人才，特設置「TOSIA 科技論文獎」獎章，鼓勵LED光電技術、微型LED、半導體雷射、光電感測器及新興化合物半導體等領域具前瞻及應用性之學術研究，據以表彰國內相關領域之優秀學生。今(112)年3月完成首屆「TOSIA 科技論文獎」獎項遴選，並於本(17)日邀請產官學研菁英躬逢頒獎典禮盛會，由經濟部技術處邱求慧處長與TOSIA第九屆新任理事長-宏齊科技汪秉龍董事長共同頒發首屆優勝獎座與獎金。經濟部技術處邱求慧處長表示，此次優勝得獎之研究成果都非常優秀，其研究之微型LED、光電感測器等領域亦是重要的產業類別。藉由TOSIA連結產學研與推動，加速科技與產業銜接，樂見新技術項目與新技術的開發，鼓勵學子並提升學術創新研究。

台灣光電暨化合物半導體產業協會(TOSIA)日前(3/17)辦理第一屆「TOSIA 科技論文獎」頒獎典禮，經濟部技術處邱求慧處長致詞。圖／吳雅如

首屆「TOSIA 科技論文獎」是由台達電子工業股份有限公司、宏齊科技股份有限公司、晶元光電股份有限公司、鼎元光電科技股份有限公司、錼創顯示科技股份有限公司共同贊助，大力支持國內實用性前瞻學術研究，為產業開拓生機。經由評審委員會進行兩階段遴選，首屆「TOSIA 科技論文獎」優勝得獎者分別來自國立成功大學以及陽明交通大學之研究團隊，研究涵蓋微型LED、半導體雷射、光電感測器及新興化合物半導體技術等項目，透過隆重公開表揚，以及得獎作品海報陳列，期盼促進學術研究朝向實務應用化，協助產業加速創新發展腳步，補足產業人才缺口。

當天下午並完成第九屆會員大會暨理監事改選，由新任理事長宏齊科技汪秉龍董事長承續第八屆工作目標，帶領產業轉型迎新機並發表第九屆年度重點推動項目，強化產業共識，協助我國光電暨化合物半導體產業持續創新與發展。新任理事長表示，今年度預計發佈第二版產業白皮書，未來仍將積極促進跨域合作、鏈結相關產業公協會，推動產業整體健全發展。「TOSIA 科技論文獎」將二年一次遴選拔尖，持續促進相關領域之研究投入及創新。