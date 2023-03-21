中華資安國際 資安評鑑奪五Ａ級

soc監控、資安健診、滲透測試等5項服務全獲A級最高評價，成國內首家連四年全A級業者

中華電信旗下子公司中華資安國際日前再度於111年行政院資安服務廠商評鑑中，獲得「SOC監控」、「資安健診」、「滲透測試」、「弱點掃描」及「社交工程演練」五項資安服務全數「A級」之最高評價，是唯一榮獲此殊榮之資安公司，也是唯一連續四年勇奪全數Ａ級最高評價之資安服務廠商。

本次資安服務廠商評鑑對於中華資安國際之專業技術、服務品質、資安證照均給予極高評價，客戶滿意度調查更對中華資安國際在事前檢測、事中監控應變、事後鑑識調查等資安專業服務給予高度肯定，多面向評核才有這次的五Ａ最高評價。評鑑結果認為中華資安國際的SOC服務是國內唯一整合MDR雲、網、端監控之資安監控應變服務商，多維度關聯分析大幅提高資安風險的可視性與準確度；再透過紅隊演練，來確認監控的有效性；除了具有SOAR自動化分析應變腳本，團隊也展現了優異的惡意程式逆向分析能力與資安鑑識調查能力，更自主研發複合式檔案沙箱(Sandbox)與誘捕(Honeypot)系統，有效獵捕駭客攻擊手法。

為有效獵捕資安威脅，中華資安國際自主研發網路閘道SecuTex NP與端點SecuTex ED的資安產品，用來協助客戶進行資安健診與事件調查；其中SecuTex NP就像網路行車紀錄器，全時側錄網路封包、偵測入侵活動、鑑識分析，結合沙箱與專家分析驗證，是網管與資安利器；SecuTex ED則是端點電腦檢測工具，用來檢查GCB政府組態基準、檢視軟體更新、偵測惡意活動等，透過中控台可以一目了然的掌握資安風險，是企業資安風險管理利器。

中華資安國際再獲資安廠商評鑑五Ａ最高評價，呼應今年度榮獲首屆Best Choice Award資安服務獎，並獲得國際知名顧問公司Frost & Sullivan 之2022 Taiwan Cybersecurity Services Company of the Year Award等獎項，特別是近日，中華資安國際之零信任 (zero trust network access) 資安解決方案更通過行政院國家資通安全研究院認證，不只擁有資安專業服務技術，也擁有資安產品與解決方案，要在零信任的浪潮中，成為最值得信任的資安專業公司。