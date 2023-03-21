2023臺灣形象展 徵展 將在泰國、馬來西亞、印度及日本實體展出

2023年「臺灣形象展」鎖定泰國、馬來西亞、印度及日本，今年回歸實體展出，外貿協會聚焦各國最新發展政策、當地市場需求及消費趨勢，展現臺灣優勢產品，並於展覽期間辦理論壇、採購洽談會、拓銷團等活動，現已開始徵展。

今年首場「臺灣形象展」將在7月20日至22日於曼谷國際貿易展覽中心舉行，為因應泰國的「BCG經濟」（Bio-Circular-Green Economy）等政策，計畫推動高附加價值、創新驅動的新商業模式，故本次在泰國將著重在科技、綠界循環和電動車三大主軸，力拚臺灣與泰國企業在技術經驗與製造實力上共同合作。除了科技產業，也會規畫時尚生活展區以展示臺灣的生活美學和產品吸引力。

2018年印度臺灣形象展，臺印共同歡唱起舞，用文化交流。圖／外貿協會提供

接著在8月24日至26日於吉隆坡會展中心舉辦，企業智慧化浪潮、多元通路的消費模式和綠色科技當道等都是馬來西亞的重點革新動向。此次也將對應這些產業推出工業4.0、綠色科技和零售服務等相關主題專館，進攻這塊創新的龐大商機。

10月5日至7日則在孟買展覽中心辦理，針對數位轉型、減碳需求、韌性供應鏈轉型等，加上潛在的人口紅利，不管是對應「Made in India」供應鏈布局，或是拓銷印度的內需市場，都是我商不可錯過的拓展市場良機。

而日本的「臺灣形象展」則在11月9日至11日登場。外貿協會表示，「臺灣形象展」自2017年起，6年來已吸引超過4,000家臺灣企業共襄盛舉，累計超過67萬人次觀展，並促成商機達16億美元。除了海外實體舉辦，今年也將以虛實結合的方式雙軌並行，提供另一個專業的數位平台，讓臺灣企業線上線下同步全覆蓋拓銷各國市場。洽詢電話：（02）2725-5200分機1808杜先生，報名請上網（https://pse.is/4t23j2）。