藍濤亞洲總裁黃齊元與議員江和樹暢談夯話題ChatGPT

東海大學智慧轉型中心執行長暨藍濤亞洲總裁黃齊元及副董事長王伯鑫今3月20日應邀至台中市議員江和樹議會辦公室，雙方就當前最夯的話題ChatGPT聊天機器人進行熱列討論，並對ChatGPT對台灣現況與未來發展做出模擬與推論。

黃齊元表示，最近大家都看到ChatGPT這個名詞，亦有人稱為聊天機器人或生成式人工智慧，該產品是微軟公司投資100 億美金開發完成當前最創新的顛覆性科技，過往我們認為AI是很了不起的，必須是電機系或資工系的人才懂操作或應用AI，但有了ChatGPT後，就可用聊天的方式指示AI做一些事，當前台灣還沒有準備好面對此衝擊與挑戰。

黃齊元說明，ChatGPT會造成那些衝擊與挑戰，首先會取代很多人類的工作，特別是白領階級的工作會被淘汰，其次，它可以大幅度提高企業的生產力，未來懂得使用ChatGPT的企業與不懂使用的企業雙方競爭力會很明顯拉開，有鑑於此，我在東海大學成立的智慧轉型中心將於3 月25日午在台中市福華大飯店舉辦ChatGPT論壇，邀請台灣微軟總經理也是ChatGPT最主要的策略股東來分享管理層面的應用。

該論壇，不論是60 歲的企業主管、20歲的學生或30歲的工作人員，每個人都必須了解，因會這對你未來的工作、事業與生活及台灣一切都很重。

台中市員江和樹表示，目前是人類在教AI，未來則AI教我們，如果我們再不學習，台灣必將落後他國，大家努力學習，台灣才能再創新局。

東海大學智慧轉型中心執行長暨藍濤亞洲總裁黃齊元及副董事長王伯鑫與台中市議員江和樹及市議會主任邱于珊暢談夯話題ChatGPT。圖/業者提供

東海大學智慧轉型中心執行長暨藍濤亞洲總裁黃齊元（左）與台中市議員江和樹（右）合影。圖/業者提供