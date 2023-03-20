江和樹議員邀藍濤亞洲總裁黃齊元探討保存水資源

東海大學智慧轉型中心執行長暨藍濤亞洲總裁黃齊元及副董事長王伯鑫3月20日應邀至台中市員江和樹議會辦公室，雙方針對目前台灣嚴重的缺水問題進行討論，黃齊元現場提供引進以色列最先進的水資源保存、再生及循環使用等相關解決方案供江和樹議員研究，江和樹亦邀請黃齊元加台中市議員顧問團隊，並獲首肯。

黃齊元表示，台灣缺水問題的確非常嚴重，如最近台南缺水導致台積電要自行生產再生水供企業使用，台灣應重視水資源問題，基本上台灣四面環海，沒有理由會缺水，水是很重要的資源，只是我們沒有將水保存下來偱環使用。

以色列雖然位處沙漠，確是一個非常創新的國家，該國運用最先進的科技將水有效保存下來並再生循環使用，他目前與以色列海法大學有合作，同時亦促成東海大學與海法大學成為姊妹校，且積極打造台以永續聯盟，希望將來能將國外最先進的水資源保存技術引進台灣，解決台灣缺水問題，甚至在電力這部份亦希望能導入相關技術，朝向永續發展方向前進。

台中市員江和樹表示，感謝黃齊元總裁將他有關保存水資源的寶貴意見提供給我們，個人覺得這並不是困難的問題，而是政府部門應用心做好保存水資源及循環再生使用，此舉有助提升台灣、台中有別於其它國家及城市，對個人來說亦可樹立不同的專業。

東海大學智慧轉型中心執行長暨藍濤亞洲總裁黃齊元及副董事長王伯鑫與台中市議員江和樹及市議會主任邱于珊共同探討如何保存水資源。圖/業者提供

東海大學智慧轉型中心執行長暨藍濤亞洲總裁黃齊元（左）與台中市議員江和樹（右）合影。圖/業者提供