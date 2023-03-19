暐凱投入溫室氣體及永續管理服務

暐凱國際檢驗科技股份有限公司技術總監黃乃芸博士於3月15及16日講演「2050年全球淨零排碳趨勢下的家禽產業的因應戰略及措施」分析農業產業邁向永續發展目標的路徑。

企業排放減量，需先碳盤查組織在主要排放三個範疇的表現，範疇是直接排放，組織所擁或控制製程或廠房設施、交通工具的排放；範疇二間接排放，自用的外購電力、熱或蒸氣等能源利用：範疇三其他間接排放，公司外部產生所有間接排放，含員工通勤出差旅，及產品生命周期所產生的排放。溫室氣體減量發配ESG及SDGs17項核心目標，更是共同努力邁向永續的有效工具。

產業降低排放方案可從省電降低能源開始，公司辦公室、飼料等各廠及田間以太陽能電池板供電、降低企業內運輸里程，使用再生能源，降低石化油然料源等皆是基本方案。CO2e牧場禽舍(燈、風扇、餵料器、育雛器、焚化爐以及卡車、拖拉機和柴油發電機等造成排放。飼料消耗轉為肉蛋時、也伴隨呼吸的CO2和糞便，如普度公司自家禽糞便中回收7,000多萬磅氮和4,600萬磅的磷、提取厭氧湖中的甲烷、皆大量減排並促進再生農業。

黃博士建議推動動物福利增進營養、雞隻健康活力，經透過優化消化率提高飼料轉化率，可改善腸道營養吸收的飼料添加劑和飲食優化。溫室氣體減量調整需每個企業，甚至推動到供應鏈以共同努力。農企業屠宰場加工廠於永續的表現除了從範疇1~3以計量及監測方式達成減量目標。

企業經營以氣體減量為根本，同步採行SDGs 17項全部設定方案，除前述氣候行動外，水資源用水量降、保育陸上生態、推動動物福利、投資研發計畫以協助生產者改善農業作業操作、為雞農製定了營養管理計劃；投資於於研究、技術和開發，協助生產者努力加強和擴大再生農業操作，包括碳封存和農場減排技術，以減少整個價值鏈中的範疇3，努力實現淨零排放。透過ESG/SDGs各項構面，經營價值鏈，共同創造更廣的影響。

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