曜捷能源銅鑼儲能電廠動土 能源轉型更形強固

曜捷能源銅鑼儲能電廠動土 能源轉型更形強固。圖/戴辰攝影
曜捷能源銅鑼儲能電廠動土 能源轉型更形強固。圖/戴辰攝影

元富能科是匯集「投資、開發、施工、維運、儲能及售電」完整一站式電業整合服務供應商，旗下曜捷能源為響應國家能源政策，積極投入儲能電廠規畫建置，

訂3月8日於苗栗銅鑼工業區舉行2.5MW儲能電廠開工動土典禮。完工後，將做為提供台電電力調度調節電網穩定的電力供應系統。該電廠是元富能科繼旗下曜盛能源去年11月在嘉義頭橋工業區建置的2.5MW儲能電廠後建置的第二座儲能電廠元富能科在台灣能源轉型路上再向前邁進一大步。

近年，政府推動能源轉型的步伐速度不斷加快，期與世界各國快速接軌，達成台灣淨零排放的目標，而綠能已是世界各國發展的共同趨勢，台灣亦是如此，因此政府能源轉型政策亦刻不容緩，積極推進中。

元富能科在儲能系統的建置上，繼頭橋工業區電廠再加上現今的銅鑼工業區電廠，兩電廠累計已達5MW，未來將持續朝向100MW儲能系統建置目標前進，為台電提供更多電力調度，維持台電在電網供應電力的穩定性及台灣產業發展上進一份心力。

儲能產業需要多元且跨領域的專業技術能力，元富能科秉持電業整合服務的精神配合國家能源政策，不斷開發建置儲能電廠，旗下曜捷能源規劃建置2.5MW的儲能系統外，將再投入參與台電的「電力輔助服務市場交易平台」提供電力系統調頻備轉服務，除提供給台電電力供電的穩定性外，並且為公司創造更大、更長久且穩定的收益。

圖/戴辰攝影
圖/戴辰攝影
戴辰

工商時報記者