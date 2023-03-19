曜捷能源銅鑼儲能電廠動土 能源轉型更形強固

元富能科是匯集「投資、開發、施工、維運、儲能及售電」完整一站式電業整合服務供應商，旗下曜捷能源為響應國家能源政策，積極投入儲能電廠規畫建置，

訂3月8日於苗栗銅鑼工業區舉行2.5MW儲能電廠開工動土典禮。完工後，將做為提供台電電力調度調節電網穩定的電力供應系統。該電廠是元富能科繼旗下曜盛能源去年11月在嘉義頭橋工業區建置的2.5MW儲能電廠後建置的第二座儲能電廠，元富能科在台灣能源轉型路上再向前邁進一大步。

近年，政府推動能源轉型的步伐速度不斷加快，期與世界各國快速接軌，達成台灣淨零排放的目標，而綠能已是世界各國發展的共同趨勢，台灣亦是如此，因此政府能源轉型政策亦刻不容緩，積極推進中。

元富能科在儲能系統的建置上，繼頭橋工業區電廠再加上現今的銅鑼工業區電廠，兩電廠累計已達5MW，未來將持續朝向100MW儲能系統建置目標前進，為台電提供更多電力調度，維持台電在電網供應電力的穩定性及台灣產業發展上進一份心力。

儲能產業需要多元且跨領域的專業技術能力，元富能科秉持電業整合服務的精神配合國家能源政策，不斷開發建置儲能電廠，旗下曜捷能源規劃建置2.5MW的儲能系統外，將再投入參與台電的「電力輔助服務市場交易平台」提供電力系統調頻備轉服務，除提供給台電電力供電的穩定性外，並且為公司創造更大、更長久且穩定的收益。

圖/戴辰攝影