COMPUTEX 2023海外買主預先登錄正式開跑 InnoVEX預先登錄同步啟動

外貿協會（TAITRA）與台北市電腦公會（TCA）共同舉辦的「COMPUTEX 2023」，即將在5月30日至6月2日於台北南港展覽館一館及二館登場，並於3月8日起正式開放國際買主與專業人士進行線上登錄。TCA表示，國際新創特展InnoVEX預先登錄也同步啟動，歡迎海內外買主與專業人士上網預先登錄。COMPUTEX 2023預先登錄網（https://show.computex.biz/），COMPUTEX參展廠商名單、展出新品資料、產品介紹影片等資訊、也將在網站上同步呈現。

COMPUTEX為全球數位轉型供應鏈重點展會之一 InnoVEX加速新創團隊遇見創投並擴展業務

TCA指出，COMPUTEX 2023將以元宇宙、車用電子、電競、HPC（高速運算，包括ChatGPT、AIGC等）、5G、智慧應用（AIoT）、ESG、半導體作為年度展會八大主軸，將有一千家海內外科技廠商同場展出高效運算、AI、5G、電競、智慧居家、智慧車用科技等科技新品，並推出淨零排放（Net Zero）、ESG、數位健康、智慧製造、智慧移動等數位轉型需求解決方案，以符合國際買主採購解決方案主流趨勢。主辦單位也將同步辦理多場主題演講、大會論壇與專題演講，與海內外專業人士分享全球數位轉型升級趨勢與對應解決方案。

TCA表示，在全球產業數位轉型趨勢下，新創已成為創投投資與企業合作關注對象，而新創團隊透過實體展會提升知名度與可信賴度，則是新創行銷重要策略之一。因此InnoVEX與COMPUTEX同期舉辦，讓新創團隊透過InnoVEX實體展會活動獲得創投（VC）與科技大廠企業創投（CVC）合作機會，並且在COMPUTEX實體展會中接觸到主要客戶與合作夥伴，而客戶也可藉由參與實體展覽，確認新創團隊技術的成熟度與可靠性。

更多展會訊息請參考COMPUTEX官網 （https://www.computex.biz/）。