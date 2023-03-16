助攻小水力發電，台水積極開發潛力場址

小水盟洪理事長：樂觀其發展，小水力業者全力配合開發

為非核家園與乾淨能源發展再加碼力道!台灣自來水公司(簡稱台水)將積極盤點小水力潛力場域以助力小水力的發電量。台水總經理李嘉榮表示，台水擁有的淨水廠、配水池，都有水頭差及輸水流量，可視條件安裝水輪機進行小水力發電，「發電過程零碳排，且較太陽光電具有更高的發電效率(24小時供電)」，台水正積極評估小水力的發展潛力，他認為還有很大的努力空間，只要兼顧供水營運、管線操作安全及水質管理之下，川流不息的自來水搭配小水力發電，有機會為台灣綠電蓬勃化做更多貢獻。

自「再生能源發展條例」108年5月1日完成修訂，其修訂內容將小水力發電定義為「指利用圳路或既有水利設施，設置未達二萬瓩之水力發電系統。」因由此次修法，小水力發電適用範圍從圳路的川流式發電，擴大至既有水利設施，自此，台水全力發展小水力發電，並定期盤點潛能發電場址。目前盤點出具發電潛能場址為132處，整體潛能量約可達7.78MW。依照招商建置規劃進度，初步評估至117年累積發電量預估可增加至每年2,130萬度。

利嘉淨水場發電案場實景。圖/台水提供

台水小水力發電首例為臺東利嘉淨水廠案，是台水涉足小水力綠電的起手式，計畫近月舉辦觀摩會。該案從利嘉溪引水到淨水厰，水頭有40多米高，一天水流量約4萬立方公尺，發電量為130KW，屬規模較小的案場，於110年8月完成招租，今年1月併聯。

其次是南化淨水廠案。從南化水庫輸水到南化淨水厰，於111年2月招標完成，發電量可達1440KW。水利署現正推動曾文水庫到南化水庫的聯通管，將成爲南化水庫的備用水源。目前南化案為兼顧供水安全及發電需求，計畫加裝新的攔污柵，預計113年底完工，期待114年可商轉。

第三案是與去年12月與台化團隊攜手合作的「沙鹿配水中心小水力發電設備標租案」，此案為位於豐原、鯉魚潭兩個淨水廠到位於大肚山臺地的配水中心，屬於清水系統，估計發電量為715KW，年發電量可達572萬度，預計簽約後27個月完成，亦即2025年2月可望投入商轉。此案更是加設24小時連續式油膜監測系統，確保水質不受到汙染，以及提高自來水68項水質項目採樣頻率(每月一次)，以確保水質符合飲用水水質標準。

利嘉淨水場發電案場已設水輪機將位能轉為動能。圖/台水提供

目前第四案在嘉義湖山淨水廠也準備推動，未來還有搭配鳥嘴潭淨水場興建工程(預定115年完工)，進行「鳥嘴潭淨水場小水力發電」(775kW)案場設置，以及台水正在評估苗栗通宵及宜蘭一帶淨水場裝置的可能性，未來遍地開花可期。

李嘉榮早在七、八年前就有發展小水力的構想，由水利署的計劃在馬祖水廠推行微水力發電系統，當時因多重不利因素而延宕往其他地區發展的計畫。近年由於再生能源需求顯著增長，小水力發電重新受到重視，李嘉榮與小水盟(台灣小水力綠能產業聯盟)合作，前往邀請東京發電公司來台指導，後親率台水團隊赴日取經，讓台水得以順利開發出以上指標性案場。小水盟理事長洪正中表示，非常感謝及肯定台水在台灣小水力發電領域的努力，成績越發明顯，小水力發電業者更重視並願意投資在自來水系統的發電工作。

目前台水除了發展太陽光電(裝置容量約達62MW)外，亦在供水安全及穩定前提下，最大化利用既有供水管線來發展小水力發電。李嘉榮表示，台水計劃盤點更多的場域，以及配合水利署「小水力及再生能源開發策略平台」會議，持續跨單位、跨部會與能源局、台電公司協調各案場推動作業與行政程序，也與小水盟密切合作，歷年均派員參加小水盟舉辦之「台灣小水力發電產業發展論壇」外，也藉由小水盟與業界保持聯繫，積極開發小水力發電，以因應能源轉型趨勢。他說：「由於取水口到淨水廠之間的管路都是原水，輸送過程中若經過抽水，就屬於灰電，不算綠電，這部分需要更精密的評估。而經過淨水廠處理過的水是清水，很多清水系統在管路設備裏有設減壓閥，如果改設水輪機將位能轉為動能，既可減壓又能發電，也不用再設減壓閥，這部分很值得盤點，端看土地面積是否合適。」