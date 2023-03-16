傑傅能源攜手中華電信及資拓宏宇 開發綠電交易平台

邁向淨零碳排為全球趨勢，歐盟2023年10月1日起將試行「碳邊境調整機制」(CBAM)，臺灣今年1月10 日也三讀通過《氣候變遷因應法》，2050淨零目標正式入法，建立碳定價機制。

為協助臺灣企業落實ESG永續發展，達成淨零碳排目標，傑傅能源與中華電信15日在竹科同業公會舉辦「接軌國際趨勢 實踐淨零碳排 搶佔綠色商機」論壇，與臺灣企業分享全球淨零碳排趨勢、綠電交易及綠電交易信託等議題。

傑傅能源、中華電信及資拓宏宇合作開發綠電交易平台，將綠電信託、綠電運營與產能預測、憑證保障、綠電交易商品上架、綠電轉供、與智慧付款等關鍵功能，整合成一條龍服務，除了保障客戶交易安全，也加速買賣流程、有效降低交易成本，進而活絡綠電交易市場。

傑傅能源總經理石東益表示，臺灣再生能源能蓬勃發展，但仍有許多中小企業買不到綠能來抵減碳排放，該公司提供搭配不同再生能源的最佳化綠電方案，客製ESG全方位綠能整合規劃服務。可在綠電交易平台買電及賣電，開放其他發電業將綠電轉供銷售。另透過設備維運履歷，保障綠電產能，降低買賣雙方的實獲綠電交易落差。

中華電信資訊技術分公司總經理林昭陽表示，隨著企業永續ESG（環境、社會及公司治理）指標，成為全球關注議題，綠電憑證可協助企業證明投入環境保護、永續價值所產生的效益。臺灣企業可透過直供、轉供或自發自用等方式取得綠電憑證，做為企業使用綠電的佐證，達成ESG永續發展的指標。

本次論壇吸引企業熱烈參與，發言與提問十分踴躍，在淨零碳排法規要求下，中小企業對綠能交易充滿高度興趣與需求，業者希望政府能多協助中小企業，接軌國際趨勢，實踐淨零碳排。