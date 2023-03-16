施耐德電機推出Easy UPS DIN Rail工業型不斷電系統

突圍邊緣運算嚴峻環境挑戰

近幾年邊緣運算趨勢興起帶動企業的營運和管理複雜性連帶增加，隨著高效運算設備的擴增，企業首要面對的挑戰即是如何在高用電的環境下進行用電管理以提供穩定、不間斷的電力。面對漸趨嚴峻的工業環境，能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric專為OEM和系統整合商設計的Easy UPS 24V DC DIN Rail工業型不斷電系統，不單大幅度減少機器運轉的停機時間更可以從根本透過電力管理保護機器設備，優化企業對整體營運系統基礎設施的控制，現已於全球上市。

施耐德電機曾委託市場情報公司IDC針對邊緣運算前景及困難進行調查，根據調研白皮書（Succeeding at Connected Operations with Edge Computing）所描述，隨著邊緣運算的需求興起，未來企業將需從資料產生的地點架設邊緣端點進行立即性的資料處理與分析作業。然而為滿足企業的資料蒐集需求，不同於資料中心，邊緣運算設施經常需架設於嚴峻的生態環境中。報告書中，有超過25%的業界IT人員表示過去曾遭受自然災害波及影響邊緣營運作業，由此可見，企業如何透過強化基礎設備增加營運韌性以在極端環境中提供持續不間斷的供電變得至關重要。

面對惡劣作業環境挑戰，施耐德電機的Easy UPS 24V DC DIN Rail工業型不斷電系統能為企業帶來四大好處：一、減少停機時間並保護設備：備用電池可監控管理控制器和HMI的正常運行時間，並最大程度降低設備因電源品質不佳而受損。二、減少機器保養成本及時間：使用0-5V的繼電器並在設備關閉時保存資料及程序，在斷電後無需重新啟動自動化機器。三、可擴展的運行時間：可添加高達四個額外電池組，以支援長時間的停電意外發生。四、優化設備監控及管理：強化對工業基礎設施的控制權，通過繼電器觸點對UPS進行管理和診斷，並通過LED指示燈即時檢查UPS狀態。

施耐德電機關鍵電力&永續部門總經理黃建棠表示，「企業可以透過選擇高效能的不斷電系統以確保用電防護與安全性，然而當企業在選用商業和工業應用的電源保護和備用電池時，也需注意電源供應的穩定性並將停機產生的高電能成本納入考量。一旦電源供應發生突發狀況，企業除須承擔營運停擺的高額外部成本外，更可能面臨數據丟失的風險。而施耐德電機的Easy UPS 24V DC DIN Rail透過遠程的全面監控提供企業即時的機器管理控制權，有效協助企業全方位保護他們的硬體設備及數位資產。」

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