誠新綠能舉辦魚康計畫 攜手產學合作發表漁電共生前瞻性技術

邀請多位國立大學學術巨擘 協助技術移轉及培育在地人才

台灣於2022年3月正式公布「2050淨零排放政策路徑藍圖」，與全球在減少碳排放及環境永續發展的共同目標上致力推動能源轉型，以潔淨再生能源逐步取代核電、燃煤發電。繼屋頂型、地面型太陽光電，為穩健提升再生能源占比，在土地資源彌足珍貴下，推出以土地複合利用為主軸的「漁電共生」政策，以現有養殖漁業基礎下，有條件結合太陽光電發電設施，可維持養殖生產利用又同時達成潔淨能源目標，且同時達到防範天災的屏蔽或保溫功能。

誠新綠能為提升專業養殖，培育在地養殖戶，展現經營彈性與韌性，且積極投入漁電共生，在台南及屏東共開發8處大型案場，合計光電容量逾1GW，預計供應38萬戶年度家用用電，提供各類專業課程、重建室內養殖並導入AI監控，優化養殖環境，可產出綠電且協助政府達成2025年能源轉型目標。

誠新綠能旗下誠光養殖舉辦在地技術交流研討會-魚康計畫，邀請海洋大學特聘教授兼副校長冉繁華、屏科大特聘教授兼系主任劉俊宏、及高科大教授兼系主任鄭安倉，針對蝦類的智慧化養殖及新式養殖管理系統，為在地養殖戶帶來最新智慧管理系統化思維，期望可優化且提升當地白蝦養殖產業。

冉繁華表示，國家能源政策轉型已是必然趨勢，為更有效率解決綠電供應不足問題，以及全球氣候變遷下水產養殖的難題，朝向設施化養殖是未來水產養殖的重要關鍵。運用太陽能結合養殖設施，不但可解決設置室內養殖龐大資金門檻，更可提供穩定的產量及收益。

冉繁華表示，朝向設施化養殖是未來水產養殖的重要關鍵。圖／誠新綠能提供

設施養殖自動化是台灣傳統水產養殖業邁向智慧養殖轉型重要的第一步，利用環境監測技術蒐集數據，累積資訊化及類別化的案例成為資料庫後，隨著資料豐富化，未來將可設計AI機器人學習資料庫，結合資料庫內專家進行風險決策判斷的邏輯，將可實現由AI進行養殖生產，運用科學與科技提高管理效率及效益，提高養殖業在國際的競爭力。

為落實漁電共生政策，誠新綠能提升養殖專業及優化環境、技術，未來將與產官學多方合作，達到綠能、養殖、環境多贏局面。