貿協邀臺日韓專家 共同打造元宇宙新未來

為因應元宇宙（Metaverse）不斷與5G、XR、AIoT 融合演進，促使多元產業應用蓬勃發展，經濟部國際貿易局委託外貿協會執行的「元宇宙產業國際趨勢論壇-元宇宙發展關鍵之鑰」，3月15日於臺北國際會議中心舉辦，邀請臺日韓重量級講師輪番上陣，並與多位重要業界代表進行座談，針對元宇宙最新發展趨勢及實際應用等前瞻方向，為企業剖析元宇宙最新趨勢，現場吸引超過250位各界人士參與。

外貿協會董事長黃志芳開場時以「宇宙大爆炸（Big Bang）」比喻目前科技及元宇宙應用的發展，過去是IoT、甚至是AIoT，將來將很快進入Metaverse of Things（MoT），Metaverse 將把萬人、萬物、萬事串連起來，如同網際網路剛開始起步後來一路狂飆的過程一樣，元宇宙大爆炸的時代已經來臨。

工研院產科所所長林昭憲以「全球暨台灣元宇宙產業發展」解析臺灣之發展優勢，並認為元宇宙發展將由「遠在雲邊，盡在眼前」的體驗式服務及「0接觸經濟」模式延伸，透過創新科技與商業模式來實現；產業端透過元宇宙提升數位賦能，現已發展很多新商模與新型職缺。最後更剖析臺灣在發展元宇宙的方向與利基，認為臺灣具建構元宇宙跨域平台發展優勢，亦建議應強化內容創作。

–>貿協邀臺日韓專家，共同探討元宇宙新未來，吸引超過250人參與。圖／貿協提供

日本部分，邀請日本元宇宙協會（Metaverse Japan）代表理事長馬渕邦美與會，分享目前日本已發展之元宇宙應用，包含教育、醫療、工業、零售和都市開發等場域的成功案例，例如「虛擬澀谷（バーチャル渋谷）」為日本第一個被地方政府認可的虛擬空間，目前已超過百萬人體驗。他也認為，未來IP 、3D技術、虛擬貨幣及遊戲產業皆會更蓬勃發展。日本元宇宙協會為日本最大元宇宙組織，擁有152個產官學界重要單位，同時亦是日本元宇宙發展重要智庫之一，對日本政府提出多項建議，近期並成立元宇宙加速器（Metaverse Academia / Incubation Program）強力催生及發展元宇宙未來世界。

韓國西江大學元宇宙研究所所長玄大原（Daiwon Hyun, Ph.D.），致力培養韓國元宇宙新生代為韓國虛擬（VR）產業的先驅之一。他除說明元宇宙與Web3等技術、平台等最新發展趨勢外，並分析工業元宇宙（Industrial Metaverse）多重運用與潛在挑戰。最後他也分享韓國由政府全力帶領，投入2,200億韓元，透過文化內容和科技產業全面支持元宇宙之新創企業。

此外，座談會則由各臺日韓講師與台灣遊戲產業振興會理事長劉信、台灣微軟首席技術架構師蔡景鷹與NVIDIA資深協理康勝閔等業界代表，共同分析元宇宙相關產業發展方向、實際應用案例與跨國合作機會。工研院所長林昭憲表示，臺灣擅長發展硬體與設備，應多注重「有溫度的體驗」，強化內容與應用。日本代表理事長馬渕邦美則認為建構元宇宙的體系相當龐大，每一個部分都代表商機，未來十年是不斷進化發展的關鍵。韓國西江大學元宇宙研究所所長玄大原強調，須創造「內容」的價值和經濟性。元宇宙是一個龐大的體系，沒有哪一個企業可以獨享專有的商機，因此建議業者應多思考自己的優勢，並相互合作一起建構生態系，找到自身利基點發展服務價值，未來商機可圖。

外貿協會表示，科技快速發展、地緣政治演變複雜及全新市場需求將帶來新的商業模式，亦促使企業必須跟上趨勢、加速轉型及正確布局，貿協亦將持續協助企業行銷全世界，帶領臺灣產業發展元宇宙生態圈、打造科技島元宇宙供應鏈，今（2023）年針對元宇宙亦推出許多活動，可於活動網頁（https://events.taiwantrade.com/2023creative）查詢。