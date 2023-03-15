台灣碳資產啟動全球佈局 BEGIN智能充電澳洲首站啟用

誰說台灣只有硬體製造！台灣碳資產股份有限公司（TCA）旗下智能充電服務品牌BEGIN於今(15)日與澳洲能源業者OAK Energy 共同於澳洲黃金海岸Hope Island Marketplace進行BEGIN智能充電站啟用儀式，正式將充電服務延伸到海外市場。

台灣碳資產總經理劉德安也親自蒞臨到澳洲布里斯本，在開幕式會場表示：「台灣碳資產在全球淨零的市場上不會缺席，透過永續服務帶領企業客戶進行數位及能源轉型，協助企業進行ESG策略規劃，同時也提供企業綠電服務、ＥＳＧ顧問服務、儲能及國際碳權解決方案，讓客戶在一站式的服務中達到全球淨零目標，而台灣碳資產邁向國際化市場是展現決心的表現，能受到澳洲當地新能源業者的親睞就是最好的證明，2023年是台灣碳資產重要的國際佈局戰略的一年，除了澳洲外也積極拓展新加坡、馬來西亞、泰國等東南亞市場，更於今年將在六月份參與在德國慕尼黑舉行的能源展，宣示進軍歐洲市場，是台灣少數以綠能科技服務為主並邁向世界的企業。」

澳洲為全球的礦業及農產畜牧業大國，但響應全球淨零減碳的趨勢，澳洲政府宣布於2030年減少排碳量43%以逐步因應2050全球淨零的重要目標，此次台灣碳資產在完成澳洲首站的建置歷史意義重大，這也代表台灣碳資產數位科技服務能力受到國際的重視。隨著澳洲電動車的快速增長和電網負荷增加，再生能源和充電的基礎設施變得越來越重要之下，TCA攜手OAK Energy為澳洲和全球淨零目標下創造一個更可持續的未來服務。

台灣碳資產總經理劉德安(右一)、總監沈柏江(左一)與澳洲合作方合影 圖／台灣碳資產提供

據了解台灣碳資產公司不但在綠電銷售業務上與華南金控合作，在智能充電服務也完成了台灣日月潭（向山、埔里、伊達邵）、薰衣草森林等低碳旅遊景點的建站經營，並與國際車廠VOLVO進行合作，同時於今年三月開啟了亞洲最大種苗公司ESG顧問服務，碳權部分除了擁有CIX專業帳戶外，也與新加坡碳權交易所（CIX）與其他國際碳排放權交易中心的開啟合作，在極短的時間內成為具備國際性ESG完整解決方案的服務企業。BEGIN目前計畫2023在台灣國內增設100站，國際開拓東南亞及歐洲的市場，與更多場域業者合作，增加國際經營及服務能力，一同建立起綠色淨零排碳生活圈。