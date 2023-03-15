邱春茂回母校勤益科大 專題演講「資訊化空壓機+服務流程整合創新」

宣鑫總經理邱春茂國立勤益科技大學資訊工程系電資研發產業碩士畢業。日前接受母校勤益科大副校長駱文傑之邀專題演講。邱春茂以「空氣壓縮機服務行動管理資訊系統」為題，說明當前空壓設備為自動化生產與製造不可或缺的設備，在全球空壓機市場涵蓋產業應用廣且具潛在服務商機龐大。近年來IOT（物聯網）興起，該公司進行資訊化空壓機產品+服務流程整合創新，以提高客戶服務及時性與正確性，為公司帶來樂觀營運。

邱春茂代理銷售美國IR空氣壓縮機，以「空氣壓縮機服務行動管理資訊系統」為題，與母校的師生分享經營心得。圖／宣鑫公司提供

勤益科大副校長駱文𠎀致詞時表示，邱春茂總經理是勤益科技大學的傑出校友；於108年獲頒「明秀企業家」、110年傑出校友、以及勤益科技大學建校50周年的菁英校友。

感謝邱總為碩士在職專班同學帶來空壓機智慧化行動資訊管理系統的應用，對於技術服務產業有很大的參考與應用價值。歡迎並邀請我們菁英聯誼會的菁英校友，有機會到學校各碩士在職專班，分享相關領域的技術發展或企業拓展管理等經濟。這對年輕的在職碩士生是很重要的學習養份與效法對象。

邱春茂表示，宣鑫公司代理銷售美國知名品牌INGERSOLL-RAND（IR）空氣壓縮機，與時俱進提供最新雙段螺旋式空壓機(最大馬力達700HP)、及離心機(400HP以上)，具節能減碳效益。32年來倍受客戶肯定以及台中市政府表揚，成為國內代理銷售空壓機極具潛力耀眼的企業。

宣鑫無論是在空壓機、乾燥機、過濾系統及管路系統皆擁有多年安裝及維修的經驗，確實提供國內所需要的空氣品質。在國內市場深獲台灣上市公司如台積電、矽品、台塑系統、福懋、長春、奇美、可成、台中佳能等高科技、電子業、石化業採用，並通過ISO9001銷售與服務認證。

為了將供應鏈最佳化及降低營運成本，該公司導入IOT物聯網結合APP行動裝置與Line推播後可以把機台相關紀錄放在資料庫以外，還可以讓服務人員查詢相關客戶端的機台狀態，並主動聯絡客戶進行保養或維修的部分，形成主動式服務。此舉的確對公司帶來實質的幫助，而且也可以讓更多關於空壓機的公司及使用廠家應用此系統，不僅可以減少環境汙染或人力成本，達到節能減碳的新地球觀，更可以提高公司管理與服務之效率，帶動產業發展，提升國際競爭力。

宣鑫不僅為客戶建立物聯網生態系而開發；同時也為不同領域的客戶提供符合各種需求的智慧化解決方案。然後透過官方社群帳號，提供多元化產品服務推廣，以及設備的即時狀況、報警查詢與線上諮詢，提高客戶服務即時性與正確性。

邱春茂表示，「能源使用效率決定競爭力」，由該公司代理IR空氣壓縮機，最近推出新機型發表，其大功率315-500KW無油機型已開始銷售，具有更優異的性能、與更低安裝和維護成本。此外，新推出的智慧服務系統-強調全面保護，防止客戶意外生產中斷風險，可進行預防性和預測性機台服務。並協助業界規劃完整的「節能減碳方案」，有效減少資源耗用與降低溫室氣體排，提供業者改善製程及提升產品附加價值轉型升級策略，以滿足對ESG的需求。

邱春茂（中）擔任300C2區獅子會的少獅委員會主席，主持少獅優秀獎學金審查。圖／宣鑫公司提供

此外，邱春茂在事業有成後，總是不忘回饋鄰里及母校。曾獲台中市神岡區豐洲國小傑出校友、中科國小創校60周年校慶獲頒傑出校友、豐原國中70週年傑出校友，台中高工第四屆傑出校友，以及勤益科技大學校長陳文淵頒發傑出校友邱春茂從國小到大學都獲母校及社會公認表彰的傑出校友，也是大家眼中「傑出校友」的全壘打,可見他在社會上的影響力。

少獅委員會主席邱春茂（前排左三），與300C2區獅子會獅友合影。圖／宣鑫公司提供

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