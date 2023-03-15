光洋科落實永續人才培育 三度獲TTQS金牌肯定

光洋應用材料科技股份有限公司（股票代號：1785）於昨(14)日三度獲得TTQS(人才發展品質管理系統)金牌肯定。董事長黃啓峰表示，在全球環境不斷變動下，為求公司穩健發展，永續人才必要性更不可少，為符合聯合國永續發展目標SDGs提供合適的工作環境，光洋科積極佈局數位轉型人才，支持組織扶植新事業，建立敏捷專案團隊，重視輪調活化人才，以建構組織人才庫。

歐盟CBAM（碳邊境調整機制）即將於今年10月試行、及後續台灣碳費等相關規範影響，「碳排放」成為許多外銷產業近來共同的焦慮。去年除台積電外，光洋科是半導體供應鏈第二家通過櫃買中心綠色債券認可的公司，先前發行8億元將投入於太陽能專案、廢水系統建置、蒸氣發電機節能工程減少碳排及城市採礦的回收產線建置與擴充。對此光洋科指出，目前廢水廠已緊鑼密鼓預計在今年能夠建置完成，期望藉由更完整規劃並提供更有效率的碳盤查資訊及給予客戶。

光洋科指出，希望建構更完整的循環經濟模式，去年已發行綠債並積極推動數位轉型等措施，這些措施都需要在公司培育與此相關的人才，並藉由建構完整的「核心職能、專業職能與管理職能」的人才發展體系，完整發展永續循環經濟的拼圖。