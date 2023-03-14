綠能新星閃耀創新板 雲豹能源上市開紅盤

綠能界波克夏強強聯手拓展版圖有成，魔獸登台投籃助攻成創舉

國內再生能源整合服務第一品牌雲豹能源（6869）於今（14）日正式掛牌，以新台幣96元承銷價登上創新板，並邀請旗下桃園永豐雲豹職籃隊超級球星霍華德（Dwight Howard）上台秀球技，以投籃命中率百分百，祝賀雲豹能源股價一飛衝天、投資精準百分百。同時雲豹能源2022年繳出全年度合併營收年增192%的經營佳績，預計掀起一波再生能源投資熱潮。

雲豹能源首開先例，邀請旗下桃園永豐雲豹職籃隊超級球星霍華德參加上市掛牌典禮，以投籃命中率百分百，祝賀雲豹能源股價一飛衝天，投資精準百分百。圖／業者提供

雲豹能源首開先例，邀請旗下桃園永豐雲豹職籃隊超級球星霍華德參加上市掛牌典禮，霍華德說：「很高興受邀第一次參加股票上市活動，恭喜雲豹能源掛牌上市成功，我們也將永續能源帶到每個角落、台灣、甚至全世界。」現場還請來球隊專屬啦啦隊電豹女於紅毯熱舞，圍觀人潮擠爆101大門口，嗨翻全場，寫下國內上市櫃公司掛牌典禮首次邀請NBA球星及啦啦隊蒞臨、首次於證交所內投籃等多項創舉，創新創意十足，也正符合雲豹能源新創企業DNA。

雲豹能源2022年營收成長192% 營收與本業獲利均創史上新高

雲豹能源資本額為新台幣11.27億元，自2016年成立以來營收連年成長，2022年全年度合併營收為新台幣63億元，年增192%，歸屬母公司淨利4.54億元，年增101%，營收與本業獲利均創史上新高；每股盈餘4.03元，董事會決議每股配發2.06元現金股利，現金股利發放率達51%。

雲豹能源旗下事業包含太陽光電、離岸風電、儲能工程、售電平台、水處理工程及生質能等，並整合再生能源上下游產業鏈，打造一條龍完整服務，更屢次結盟國際夥伴，發揮「強強聯手、共創雙贏」之綜效，致力成為「綠能界波克夏」。

雲豹能源董事長賴勁麟表示，隨著環保趨勢成為國際間共識，台灣作為全球產業鏈的一員也必須緊跟國際腳步，積極發展再生能源應用。雲豹能源走在世界潮流之上，從成立之初即力行實踐ESG，未來持續協助政府加快再生能源發展的腳步，不只立足台灣，更跨足東南亞，攜手合作夥伴迎向全世界必行之綠能潮流，同時亦將持續回饋社會，如同本業一樣多元經營公益事業，有助凝聚向心力、提升企業格局，拚出新高度。

效法波克夏 強強聯手多元布局再生能源版圖

雲豹能源不只太陽光電案場遍布全台，也是漁電共生領導者，更多元布局離岸風電、儲能、售電平台、水處理及生質能等，並整合再生能源上下游產業鏈，打造一條龍完整服務，更屢次結盟國際夥伴，透過結盟合作或併購入股的方式，發揮「強強聯手、共創雙贏」之綜效，擴增事業版圖。

雲豹能源總經理趙書閔說：「我們具備併購及外商投資合作經驗，是少數可以同時與外資及壽險合作的公司。我們效法波克夏，以強強聯手結盟各領域優秀夥伴，在綠能產業界以獨有的『重資產、輕量化』創新模式經營，使得投資策略、資金運用皆更為靈活。」除了專業能力獲得認可，也代表雲豹能源經營模式的彈性及變化，有能力與世界接軌。

展望2023年營運多箭齊發，各項業務皆取得顯著突破，尤其儲能、太陽光電以及水處理將是三大營收成長動能。除台南北門128MW漁電共生案場已先完成併網108MW，預計今年全數併網，今年規劃建置三座全台單一最大（100MW）儲能案場，預計於2023年及2024年陸續完工共300MW，將佔台灣2025年儲能容量目標30%，工程款合計破百億。

自詡ESG實踐者 支持各類體育運動凝聚向心力

為落實ESG企業永續，雲豹能源除積極投入綠能發電、環境保護之外，同時扎根台灣、回饋鄉里，藉由綠能傳愛偏鄉、捐助部落與教會太陽光電系統，並關懷地方弱勢，啟動全台性急難救助行動。另外，支持多元運動蓬勃發展，長期推廣基層運動，執行幼兒足球公益計畫；支持弱勢族群圓夢，贊助雲豹聽障騎士棒球隊；甚至跨界成立桃園雲豹職業籃球隊，更聘請NBA超級球星Dwight Howard來台打球，掀起熱潮、震撼國內外籃壇，成為創舉！

全球綠能需求高漲時代，「綠能先鋒」雲豹能源，以創新策略，運用豐富的開發投資經驗，以及出色的溝通能力，聯手合作夥伴，打造「重資產、輕量化」營運模式，如同波克夏多元經營並強化綠能版圖，預期將持續推升營收表現「豹」有感。