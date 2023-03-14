2023 傑出永續青年獎起跑 熱烈徵件中

表揚各界永續青年傑出表現，凝聚永續傳承力量！由台灣永續能源研究基金會所屬台灣企業永續獎執行委員會主辦的2023「傑出永續青年獎」自即日起開放報名至5月19日（五）止。凡年齡40 歲以下，長期發揮專業能力、結合社會資源，積極從環境保護、社會共融及經濟發展等各角度為永續發展做出貢獻者均歡迎報名參加。

本獎總召集人簡又新大使表示永續議題已沉浸到社會各角落，各領域的青年都是社會未來的主力及希望，鼓勵青年利用創意的行動進而來表達對環境與生態的重視、關切氣候變遷議題，積極投身社會公益及教育研究；並且善用自身累積的國際視野、敏銳的市場洞察力及豐富的創造力，以創新的商業模式及思維來解決社會問題，同時利用創業的能力，為國際社會帶來的正面貢獻將有目共睹，值得各界給予肯定及榮耀，讓台灣優秀年輕人的努力與成就被各界關注，成為同儕及後輩學習的榜樣，傳承永續，意義非凡。

本屆「傑出永續青年獎」計有四大評選構面，分別為「傑出事跡之具體性-30%」、「永續貢獻之顯著性-30%」、「社會影響之廣泛性-20%」及「經驗擴散之持續性-20%」。獎項報名採單位推薦或自我推薦方式參選，免報名費，誠摯邀請政府機關(構)、非政府組織(NGOs)、企業或學術研究機構團體等單位推薦人選。

該頒獎典禮訂於7月21日（五）結合「亞太永續博覽會」隆重舉辦，典禮將同步頒發刻正熱烈報名中、備受關注的「亞太暨台灣永續行動獎」。諸多永續獎項敬邀各界踴躍報名，一同對社會發揮領導作用及正向影響力，向國際世界展現台灣永續軟實力；更多報名資訊請至活動官網：tcsaward.org.tw查詢或致電：02-2769-8968*202(章先生)。