來去農場見習吧 農委會見習農場熱情招募

臺灣農業勞動力缺乏情形日趨嚴重，農業勞動人口平均年齡超過60歲、青年人力外流及經營者出現接班斷層，導致許多農場逐漸衰弱，甚至無法經營下去。為了協助農場解決此問題，農委會透過見習計畫，提供符合資格的農場進行申請，包括具登記證之農場、種苗場、牧場、具養殖登記證之場所、合法登記之農業產銷班、農業企業機構、大專業農及百大青農。通過專業人員審核後並完成經營人員指導訓練，即可開始招募見習學員，指導期間將依當月農場見習人數，農場主可獲得農委會補助指導費用。

見習計畫的學員來源包含農業科系畢業生、農民學院結訓學員及屆退官兵農事育成專班學員，除此之外，更結合農委會轄下計畫，提供高中職以上學生至農場見習的機會。

今年上半年度招募見習農場說明會3月15日於臺中舉辦，3月21日於高雄舉辦，期盼更多農場主成為見習農場主，除了能夠培養合作夥伴，更能夠注入農業新血，為農場創造無限的可能！歡迎有意培育農業生力軍的農場主們，一起來去農場見習吧！(報名傳送門：https://www.surveycake.com/s/xD1pp)，或至農民學院網站(https://academy.coa.gov.tw/list.php?id=54)查閱。