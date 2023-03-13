青年從農經營輔導及經營準備金開放申請

為穩定新進農民之生活、降低從農風險並營造良好的農業經營環境，鼓勵優秀人才投入農業，農委會自109年下半年起推動「青年農民農業經營準備金」方案，針對年齡18歲至45歲的新進農民，符合資格者最高給予2年72萬元之農業經營準備金；112年上半年開放申請期間自3月6日起至3月24日止，歡迎有興趣的青年農民與農校畢業生報名參與。

農業經營準備金方案、降低從農風險穩定經營

農委會指出，112年上半年方案除延續原先內容，並循往例設有基準日，以2月28日作為申請人年齡與實際從農年期等之計算基準，後續也將透過訪視作業針對已領取農業經營準備金之申請人，持續追蹤輔導產業發展狀況，以利串接本會相關產業資源。

農委會推動農業經營準備金方案，歡迎農業公費專班畢業、農業相關科系畢業或經其他農業專業訓練具農業經營技術之新進農民參與，除提供本方案申請外，亦有各項輔導措施，以多元化的農業政策，協助青年農民在農業領域穩健發展。申請期間自112年3月6日起至3月24日止，採線上申請，請至本會農業經營準備金線上申辦整合系統(http://www.yfreserves.tw/)辦理，並另提供免付費諮詢專線(0800-508-598)供有興趣的新進農民洽詢。