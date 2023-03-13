「公平」的信念和舉措成就今日的 Appier

為落實這樣的企業文化，Appier 提供彈性的工作模式，讓同仁能保有居家上班與在公司上班的彈性，能在自己感到舒適且具有最佳生產力的地點工作。此外，游直翰執行長和李婉菱營運長會定期舉行「有問必答」（Ask Me Anything）活動，回應同仁的各式問題和疑慮。另外，Appier 也樂於響應不同的節日主題與慶祝活動，其中當然也少不了今天的國際婦女節。

回想 2012 年加入 Appier 的創業團隊時，Appier 營運長李婉菱（Winnie）沒有任何企業界的工作經驗，更遑論創業的經驗。

面對新創公司營運的眉眉角角， Winnie 只能相信自己的直覺，同時借鑑業界案例汲取經驗。十多年後， Winnie 與兩位共同創辦人游直翰、蘇家永已將 Appier 的版圖擴大至全球 17 個據點，並且成為成功獲利的上市公司。

更重要的是，三位創辦人秉持創業之初所堅信的核心價值，造就了 Appier 重視公平、包容多元的企業文化。

Appier 如何響應 2023 國際婦女節？

2023 年國際婦女節的溝通主軸是「#擁抱公平」（#EmbraceEquity）。

訂定此一活動主軸的首要目的是宣導「平等」（Equality）和「公平」（Equity）概念的差異，並說明比起「平等」，人們更應致力達成「公平」的原因。

如國際婦女節活動官網所述，「『平等』指的是所有人都得到相同的資源或機會，而『公平』則強調要依據每個人所處的環境、條件及需求，妥善地分配其所需要的資源和機會，讓所有人都擁有獲致相同成果所需的支持」。

對 Winnie 而言，「擁抱公平」的重要性為何？她說：「公平就像空氣和水一樣，是我們生命中不可或缺的東西。」

隨著 Appier 持續擴大，Winnie 也更加重視公司文化的經營，希望打造能幫助所有員工獲致成功的工作環境，而這也是 Appier 全球近 700 名同仁的共同信念。

業務支持負責同仁 Carynl Tan 認為「公平」就是要「確保每個人都能夠觸及自己的下一個目標」。

傳統觀念總將成功和進步視為零和賽局， Carynl 不同意這樣的看法。她認為所有人的成功和進步都互相關聯，唯有大家同心協力才能夠持續前進。Carynl 表示：「沒有公平，這個概念無法被實現，因為我們當中的某些人會發現目標是如此地遙不可及。」

Carynl 點出了女性在職場中屢屢面對的問題：不論是騷擾、來自情緒化員工的不合理要求，或是家務分配不均，導致女性在投入職場時仍面臨諸多外在束縛，使她們無法在職場上真正施展才能。

客戶策略同仁 Hisae Miyoshi 認為，擁抱「公平」是回應這些問題最好的答案。「如果能擁抱公平的信念，原本受到外在條件束縛的人將能充分發揮他們的潛力。」

Appier 如何擁抱公平並創造多元共融的環境？

Winnie 並非 Appier 唯一擔任領導職務的女性，各個部門都有許多在技術及商業領域突破玻璃天花板的女性領導人。

Fiona Lin Ferrier 負責 Appier 美國及 EMEA 地區的業務與客戶管理，在她的帶領下， Appier 成功進入這些新市場，美國及 EMEA 地區在 2022 財年的營收年成長逾 7 倍，佔公司總營收的 12%。

Juyeon Ko 負責 Appier 南韓市場的企業解決方案業務，她積極提升 Appier 在南韓市場的心佔率和市佔率，更將公司業務拓展至不同產業。 雖然我們都知道任何性別都能擁有一樣的優秀能力，但她們的成就清楚的展現了女性能做好任何男性能夠做到的事情。身為團隊領袖，Fiona 和 Juyeon 都積極為團隊成員營造一個舒適共融的工作環境，而這也是她們不敢輕忽的職責所在。

Fiona 採取的作法是「確保每個人都能夠發聲」，因此會向團隊成員提問、在同仁心情低落時給予關心，並友善對待每個人。 Juyeon 則重視溝通和決策的公平性及透明度，認為每位團隊成員都能對團隊的成功有所貢獻，也深信多元觀點具有重要價值。

作為一位在 IT 產業身經百戰的專業業務，Juyeon 仍會想起職涯初期，在某間公司擔任唯一一位女性業務的經驗。由於沒有「如何成為優秀的 IT 業務人員」的教戰手冊，當時的 Juyeon 必須倚賴較資深同事的建議和經驗。 Juyeon 發現，自己的加入對整個團隊而言也是巨大的改變。當時的公司和部門皆從未預期有女性同事加入，因此對於創造公平共融的工作環境，團隊上下都沒有足夠的經驗。

Juyeon 在當時主管的引薦下，認識了一位公司外的職涯導師：Mary Miyoung Woo。Mary 曾在南韓多家跨國 IT 企業任職，在這些企業擔任首位女性區域經理。Juyeon 表示 Mary 在工作上給予她很多幫助，也協助她培養溝通技巧和同理心等重要的領袖能力。 Juyeon 說：「我以前都只能參考男性同事和主管的看法，而 Mary 在業界的經驗讓我能夠以更全面的角度看待工作和決策。」

雖然任何看法和見解都有其價值，但只有同樣在業界打拼過的女性業務才能對 Juyeon 身為年輕女業務員的處境感同身受。對 Juyeon 而言，遇到能夠理解她的導師，對她的職涯有非常大且正面的影響，因此她也樂於成為別人的「Mary」。

Appier 女性同仁的現況及未來

無庸置疑，女性擔任領導職務對公司有所助益。以 Appier 為例， Winnie 對公司的財務及營運有極大貢獻，同時也激勵了公司內外部許多女性。有多位女性同仁表示， Winnie 是她們決定到 Appier 應徵工作的原因之一。身為領導團隊的一員， Winnie 讓許多求職者覺得 Appier 與科技業其他以男性主管主導的公司有所不同。

在目前 Appier 近 700 名員工中，女性佔比為 43%。若依工作性質分類，則研發、技術支援和產品管理等技術類職位約有 29% 由女性擔任。一般大型科技公司在技術職位的女性佔比平均為 25%， Appier 的 29% 高於業界平均數個百分點。此外，Appier 也竭盡所能落實職場的公平性。在 Appier，所有同仁不論性別、種族或其他身分認同，都能受到同等的尊重，即使是向來男多於女的部門團隊也無一例外。

談起與男性同事開會的經驗時，資深軟體工程師 Xinhe Hsu 表示身為會議室中少數的女性工程師，她一直都受到平等的對待，也能暢所欲言。「這種平等的觀念已經深植於 Appier 的公司文化，導致我常常忘記世上還有性別不平等的存在，而且我的性別對日常工作也從未有任何影響。」

擔任技術主管的 Tiffanie Kung 就讀大學時，班上同學有九成都是男性，而這個經驗也讓她在主持團隊週會時更注意確保每位夥伴都有機會發聲。Tiffanie 表示：「每個人都可以分享自己近期所學或發現的新事物，內容也不僅限於進行中的專案，我們非常鼓勵任何互動和討論。」 Tiffanie 認為現實中的工作場域不應受到有關「男性和女性適合什麼工作」的刻板印象影響。每個人都能「扮演關鍵角色，在他們熱愛的專業領域一展長才。」

隨著 Appier 持續成長，將有更多女性同仁和管理人才加入。為了維護公平且共融的工作環境，以吸引並留住女性人才， Appier 承諾將多元、公平和共融（diversity、equity 、inclusion，DEI）納為同仁職涯發展的核心價值。負責 Appier 組織學習發展的 Victor Hsiung 表示：「Appier 不僅將在人才招募和發展方面落實 DEI，更規劃將 DEI 納為各項學習計畫的核心要素。」

正如 Winnie 所說，這將是確保 Appier 在全球各地永續成長的不二法門。