洛克威爾自動化 三策略推動產業革新

永續、資安、數位轉型將是致勝關鍵

2023 年全球受疫後通膨、勞動力市場低迷等因素影響，市場持續表現疲弱，台經院預測台灣 2023 年經濟成長率將跌破 3%，為四年以來最低點。面對景氣動盪的挑戰，企業如何提升競爭力並保持韌性為首要課題。深耕台灣五十餘年、全球工業自動化和資訊企業龍頭洛克威爾自動化提出產業轉型建議，呼籲企業善用外部資源提高敏捷性，於動盪環境中保持競爭力。

洛克威爾自動化台灣區總經理譚世宏表示，「洛克威爾自動化過去一年陪伴許多產業夥伴啟動轉型進程，見證台灣企業邁入新工業模式；未來也期待攜手夥伴共同創新，協助企業依序以單點著手轉型規劃，打造更高生產力、更永續且更安全的生產環境，進而推動全方位產業革新，重塑智慧新樣貌。」

洛克威爾自動化今年成立屆滿 120 周年，針對台灣市場將以技術諮商、概念驗證、產業擴展三策略推動產業革新。

全球智慧化需求殷切，正展開三大面向邁向工業新紀元：一、ESG 成營運指標，併進內外管理：企業建置以數據驅動的碳管理架構成當務之急，洛克威爾自動化以大數據技術進行能源管理，從碳排追蹤與計算，進而產生減碳策略與落實方案 ROI 評估。同時，為提升員工作業安全，企業可以透過導入 AR 遠端監測現場營運狀態進行協作，並將擴增實境應用至標準化危險作業流程，完善工安環境。二、驅動產業數位轉捩點，敏捷性是競爭關鍵：為落實智慧轉型，具備敏捷應變、精實生產以及有效追蹤作業流程為企業首要考量，洛克威爾自動化過去曾輔導台灣化學廠藉大數據進行製程系統規劃與追蹤，並搭配 MES 諮詢和標準化管理製程，提升產品質量時也降低生產成本。三、穩健資安基礎，避免「大停機」：根據《2022 年關鍵基礎建設網路安全調查》，全球有 60% 工業組織缺乏即時威脅偵測的能力，僅有 37% 的組織對潛在攻擊實施對應措施。洛克威爾自動化的資安維護方案透過網路拓樸掃描，針對 OT 威脅與資產安全風險進行加強監測，並衍伸制定預防與回復計畫，達成更好的防護。

洛克威爾自動化今年成立屆滿 120 周年，致力擴展傳統 OT 服務，積極延伸資訊軟體與安全維護、雲服務等 IoT 市場，憑藉豐富的輔導經驗，逐步整合 IT 與 OT 資源，以循序漸進的方式啟動轉型並建立標準，確保客戶得以將外部資源發揮最大效益，最終將成功模式導入整體產業。展望未來，洛克威爾自動化在台灣將圍繞技術諮商、概念驗證（Proof of Concept）、產業擴展三大策略，重點發展半導體、石油化工以及生技產業，創新軟硬體服務完整佈局，引領台灣產業無限可能。

關於洛克威爾自動化

洛克威爾自動化公司（NYSE:ROK）為工業自動化與數位轉型的全球領導品牌。結合想像力和科技的潛力，開創人類無限可能，打造高生產力與加倍永續化的世界。洛克威爾自動化總部位於美國威斯康辛州密爾瓦基市，旗下約有 26,000 名員工，致力服務遍布超過 100 國的客戶。如欲暸解更多我們如何在各工業企業中實現企業聯網 （The Connected Enterprise）的相關資訊，請造訪 www.rockwellautomation.com/zh-tw.html。