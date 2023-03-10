立康生醫董事長鄭育修榮任第21屆億載會會長

文／周榮發

大台南地區上市櫃企業主及專業人士組成的億載會，今(10)日舉辦第20、21屆會長交接典禮，由立康生醫(6242)董事長鄭育修榮任第21屆億載會會長；會場嘉賓雲集，除副總統賴清德親自出席致詞並送上祝福，期許延續優良傳統，持續貫徹實現「億兆一心、載譽全球」願景，另有行政院副院長鄭文燦、台南市長黃偉哲、櫃買中心董事長陳永誠與台灣上市櫃公司各企業聯誼會，包括磐石會、中菁會、港都會、桃園會、義雲會以及工商協進會、外貿協會、中華民國工業區廠商聯合總會、醫藥保健營養相關公協會團體及中華民國觀光工廠促進會與多國駐台代表處等，均由會長及代表到場祝賀。

副總統賴清德致詞，圖／周榮發

鄭育修會長於致詞時表示，過去幾年，全球受到疫情、美中貿易戰、俄烏戰爭的影響，對經濟、民生帶來很大的衝擊，也使得各產業領域出現巨大轉型與變革，面對後疫情時代包括全球數位化、新科技應用、新營運模式與強化永續發展等挑戰，億載會無論在經濟上、全民健康上或是企業社會責任上，都將持續善盡企業家責任。

該會表示，第21屆億載會會長係由第20屆會長直得科技董事長陳麗芬交棒給立康生醫董事長鄭育修，而立康生醫也是首開國內藥廠先例，將傳承40年的中藥製藥專業結合新時代的行銷概念，率先於台南永康設立「立康中草藥產業文化館」，及苗栗「立康健康養生觀光工廠」，並連續多年獲得「經濟部工業局優良觀光工廠評選名單」；而在疫情期間，立康集團旗下的立康生技，更是國內第一批獲准緊急授權許可生產「臺灣清冠一號」的廠商，而掛牌的立康生醫則負責立康生技生產產品的國內總經銷。

億載會做為台灣前四大，會員數排名第二的工商聯誼會，自2003年由台南知名汽機車零件大廠東陽集團董事長吳永豐與大億集團董事長吳俊億創立以來，主要由台南傑出企業領導者組成，南部企業主多性格豪爽、團結，彼此互相鼓勵砥礪前行，具有高度團隊凝聚力，勇往直前，並藉由聯誼活動分享彼此的經驗，從而幫助所經營的企業茁壯成長，發揮了巨大的影響力，並貫徹億載會「億兆一心、載譽全球」的宗旨。

億載會會員大合照，圖／周榮發

億載會成員事業遍及食衣住行育樂醫藥生技等行業，不只帶動台南產業發展、地方經濟成長，對社會公益、關懷弱勢亦不遺餘力，會員彼此間感情和諧融洽，商業活動上彼此互相幫助、交流分享，成員包括東陽、大億、南良、康那香、台南企業、青鋼、富強鑫、萬國通路、惠光、恒耀、大亞、寶雅、志光、南紡、森鉅、上矅、桂盟、宏佳騰、直得等企業負責人，是產業交流的重要平台，目前有80餘家會員，並且持續成長茁壯中。新任會長鄭育修將帶著熱忱服務的態度，接續前任會長直得董事長陳麗芬的任務，積極推動各項會務，並加強與各友會交流合作，讓億載會持續茁壯成長。