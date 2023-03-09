優勝新能源攜手天宇工業簽訂鋰電池回收合作協議 達到資源循環零廢棄終極目標

優勝新能源再生科技繼日前與明志科大電池中心、長園科、達和環保、名仁資源共同簽訂合作協議後，昨(8)日成功聯手儲能大廠天宇工業簽署合作協議，受到業界高度關注。

為落實ESG、企業永續經營發展方向，優勝新能源宣布與專業儲能系統、鋰電池模組大廠天宇工業簽訂鋰電池環保回收合作協議，達到資源循環零廢棄的終極目標。

因應綠電需求、電動車已成為主流，企業近年訂單不斷成長，鋰電池需求量也呈現蓬勃發展的態勢，而處理報廢舊電池問題也浮上檯面，天宇表示，考量到回收再利用的循環經濟原則，找到目前鋰電池回收技術領先群倫的優勝新能源再生科技，來實現循環經濟的最後一哩路。

歐盟於2021年1月25日向WTO提出確保電池上市，使用前須符合產品永續性及安全性等要求，2024年7月建議立法要求電池產品需要揭露碳足跡資訊，另外也有新的規範，2027年1月起，鈷、鋰、鎳電池，各種活性材料皆須含有最低再生材料4-20％。

優勝新能源成功開發鋰電池回收技術，並採用安全、低碳與環保專利技術，已達到99.9％高純度碳酸鋰，優於國軒高科與日本化學電子級碳酸鋰的99.7％，成為最具競爭力的鋰電池金屬再生料專業供應商。

優勝新能源成功開發鋰電池回收技術，並採用安全、低碳與環保專利技術，已達到99.9％高純度碳酸鋰。圖／優勝新能源再生科技提供

天宇工業為國內大型儲能系統生產製造廠領航者，其轉投資的成運汽車電動巴士電池廠於去年第三季開始量產，共同打造符合國家政策的生產線，未來計畫一起攻進全球電巴市場，電池組需求量將是倍數成長。