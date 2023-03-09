雲發互動Super 8引領新潮流 結合Open AI智慧引擎

推出台灣首個企業級ChatGPT跨渠道AI行銷客服平台

2018年引領台灣業界之先，以「軟體及服務」（SAAS）商業模式與業界Open API架構，協助台灣企業掌握跨社群平台對話式行銷科技的雲發互動科技（no8.ai），今日宣布推出最新Super 8 ChatGPT跨渠道AI行銷客服平台。透過內建OpenAI最新版本的GPT-3.5語言模型，在Super 8平台中即可體驗ChatGPT人工智慧技術。再透過ChatGPT整合Super 8所擁有30億以上巨量對話數據，協助行銷與客服人員以提供更自然、精準回覆，幫助行銷人員更快創建各種類型的內容，全面性提高用戶體驗和滿意度，進而增加銷售量和品牌忠誠度。

Super 8創辦人兼執行長陳子龍表示，非常專注及看好新一代具備AI對話式商務產業發展趨勢，因此雲發科技在成立之初，平台設計便以Open API架構方便客戶進行多渠道整合。可迅速將OpenAI 之中的 GPT-3.5語言模型導入Super 8平台，打造台灣第一個企業級ChatGPT跨渠道AI行銷客服平台，直接應用於台灣及全球客戶最常使用的五大即時通訊平台，如LINE、Messenger、Instagram、WhatsApp以及網頁客服對話中，協助企業進而創造組織與業績成長。

OpenAI GPT-3.5語言模型是目前最先進自然語言處理技術之一，能理解自然語言並生成符合上下文的回覆及內容，在有充沛資料庫支援下，能有效提高準確性與自然度。Super 8擁有超過30億條客服行銷對話數據的資料庫以及Open API的雙重優勢，因此可迅速整合ChatGPT於Super 8產品中，讓客戶可以將最新AI科技應用到客服及行銷場景，開啟AI應用在對話式商務的新時代。

雲發科技五年來成功協助超過500家台灣中大型企業，此次推出企業級ChatGPT跨渠道AI行銷客服平台，能幫助行銷及客服人員快速創建出具有創意文案內容，大幅增加銷售量和品牌忠誠度。Super 8深信，隨著AI技術普及化，導入人工智慧的SaaS軟體是企業提高生產力的標準配備，擁有強大的對話式行銷引擎將成為企業快速增長的重大關鍵。

Super 8 ChatGPT跨渠道AI行銷客服平台即將推出多項強大功能包括：

一鍵啟用：在Super 8應用市集即刻啟用Open AI模組，並實現全方位的對話式商務服務。

智能建議客服應答：基於ChatGPT 3.5的最新版本，引擎能夠理解客戶需求，並根據上下文自動提供適當回答提高客戶服務滿意度。

聊天機器人開發工具Open AI套件整合：為開發人員提供簡單易用的API，可輕鬆創建和定制具備GPT語言模型的聊天機器人。

對話方式生成對話機器人：可以透過對話，以文字描述方式來生成聊天機器人。

AI行銷內容生產力工具：依據需求產生圖片與文案，產出各社群支援的訊息格式，包含選項行卡片、圖文訊息、多頁大圖等，提高行銷人員工作效率。

對話摘要、數據分析報告生成：Super 8 ChatGPT跨渠道AI行銷客服平台支持AI對話數據分析、自動生成重點摘要和報告產出，可幫助客戶更快了解用戶輪廓和市場脈動，有助於加速商業決策。

多國語言自動翻譯：無論是行銷文案或是客服對話訊息都能支援多種語言的自動翻譯，首波將支援中、英、日三種語言翻譯，讓客戶在不同國家和地區的市場上更貼近消費者。

數據管理後台：企業可以透過數據管理後台輕鬆對ChatGPT進行細微調整。該後台提供流暢且獨特使用者體驗，讓用戶可以輕鬆設定聊天機器人，並監控機器人表現。透過利用自身數據庫，企業更可對ChatGPT進行微調，以提高聊天機器人的表現和準確度。

Super 8 ChatGPT跨渠道AI行銷客服平台目前正在進行免費Beta邀約測試，並提供LINE、Messenger、Instagram及WhatsApp 跨渠道的SuperBot 聊天機器人可免費體驗，有興趣者可查詢： https://events.no8.io/artificial-intelligence/