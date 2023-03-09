網路行銷科技、專業技術外包 一人公司也能大成就

想創業，一定要立志成為大公司嗎？不一定！近年「一人公司」的概念愈來愈盛行，尤其疫情期間，不少重資本的行業受到傷害，以餐飲業為例，有的餐廳因無法開業造成倒閉收店，有的餐廳卻逆勢上漲，透過外送服務獲得如雪片般飛來的訂單，知名網路創業權威、邁林國際股份有限公司創辦人小M老師表示，一人公司類似餐飲外送服務，提供外送服務的餐廳老闆，只要在外送平台上展示菜單，再將訂單發包給中央廚房製作、外送員送餐，「老闆單純賣『菜單』，其他生產流程無需親力親為，只要透過網路行銷、科技，並將專業技術外包，這就是一人公司的概念。」

有30年創業經驗的小M老師，年輕時就以一人公司的身份，在網路上創業，他強調「每個人要把握自己的核心優勢，並且把不是自己的專長外包給別人」例如，自己想要成為講師授課，可以請行銷單位負責打廣告、銷售、客服等，甚至可以外包海外專業，小M老師進一步舉例，「若辦活動需要中英翻譯，就會透過線上連線請印度人即時翻譯，經營一人公司的可能性與選擇性相當多元。」

發結業證明。圖／業者提供

這個時代裡面每個人都要學習創業的精神，因為寄人籬下恐有隨時失業的風險，所以人人都要培養獨立作戰的能力，「即使一個人也能擁有千軍萬馬」，尤其現在公司找員工、培養員工不容易，請一個員工所花費的成本不一定能達到效益，但一人公司則可以自由更換合作廠商，找到最專業的廠商完成事業項目，達成最高的效率。

至於一人公司的起手式為何？擁有多年經驗的小M老師，不藏私地開班授課、系統化的帶領學員達成創業的願望，他說明，「想要朝著一人公司邁進的朋友們，首先要學會網路行銷，可能是學會寫文案、下廣告，因為要確定自己有能力招攬客人，此外，一人公司最重要的是網路門面，網頁愈有質感、美麗，將形象塑造起來，就會吸引客人。」

過年後春酒活動、結業典禮。圖／業者提供

小M老師表示，在眾多學員中，有一名本行是工程師的學員Eric，創立「極簡數位大師」，專門教客戶如何架網站，使客戶不需要花費10-20萬的價錢請外包商架網站，客戶自己就能學會架設網站、維護網站，不需要再額外花錢。工程師透過兩年時間，向小Ｍ老師學文案、學直播、學演講、學創業，現在一個月高達20-30萬營收。」所有擁有創業夢的民眾，一人公司的趨勢正熱，可參考：https://maxchiang.com/，獲取最新且完整的資訊。