台灣經貿網與LinkedIn共同合作 協助台企業打造自媒體數位行銷

由經濟部國際貿易局指導、外貿協會營運之國內最專業跨境B2B電商平台「台灣經貿網」（taiwantrade.com），今年與全球商業人士平台LinkedIn合作，共同舉辦廣告自操課程，協助會員企業自行運用LinkedIn站內數位工具，拓銷海外商機。

外貿協會表示，當前數位行銷趨勢下，社群行銷及精準高效的廣告投放技巧是每位B2B行銷人員的必修課。對企業來說，LinkedIn不僅僅是人力網站，更是打造國際品牌形象、拓展業務的有力工具。透過這次與LinkedIn合開的廣告自操實務課程，將協助企業數位行銷人員一步一步的熟悉社群後台操作，即使是零經驗也能透過課程快速上手，進而提高企業品牌知名度，接觸潛在客戶。

台灣經貿網去（2022）年與LinkedIn簽屬合作備忘錄（MOU），全年共辦理7場活動，吸引逾600位業者參與。

貿協補充，過去疫情期間，台灣經貿網即與LinkedIn合作專案，輔導業者拓銷海外市場。包括2020年疫情甫發生時推出「強化數位貿易及電子商務措施」輔導案，截至前（2021）年底共輔導約150家中小企業使用LinkedIn行銷品牌與產品；去（2022）「臺灣食品全球GO數位行銷輔導計畫」，台灣經貿網與LinkedIn共同合作輔導28家食品企業，尋找鄰近地區亞洲的海外買主，透過廣告精準曝光及媒合，成功協助企業佈局全球，獲得廠商肯定。

去（2022）年台灣經貿網舉辦LinkedIn課程，企業反應熱烈，以精準數位行銷技能深受企業喜愛。今（2023）年的廣告自操方案，將著重介紹B2B跨境電商的數位貿易解決方案，以及如何解讀數據，幫助大家瞄準市場，找到機會點。結合重量級夥伴LinkedIn與台灣經貿網的服務，提供台灣的廠商更完整、更精準的數位行銷資源。

相關課程、研討會已自2月起陸續登場，參加活動加入雙方會員，還可獲得限量加碼廣告金及超值獨家好禮，有興趣的企業可上網（https://info.taiwantrade.com/promotion/event#menu=11608）查詢報名。