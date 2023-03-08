Aruba分析新世代網路六大趨勢 帶動數位韌性再升級

企業必須更靈敏的應對市場和環境中的改變。Aruba，Hewlett Packard Enterprise的子公司 (紐約證交所代碼：HPE) 8日舉辦媒體記者會，針對新世代網路環境發展、新型消費模式的出現以及各產業趨勢提出觀察見解，並針對Aruba的革命性網路應用技術進行說明。

HPE Aruba Networking東南亞區暨台灣、香港及澳門總經理許佳樹表示，網路的重要性不斷攀升，如今已成為企業轉型的驅動力，新世代的環境越趨充滿不確定性，要在這樣的環境中生存與發展，勢必要重新思索營運模式的基礎及升級。因應市場與產業的快速變化，預計在2023年，網路與安全領域也將出現六大趨勢：

趨勢1：2023年底，20%的企業組織將採用NaaS策略

隨著經濟緊縮，IT需要以更靈活的方式採購、部署與運作網路基礎架構，讓網路團隊不只是管理設備，還能達成業務成效。轉移至網路即服務（NaaS）架構有助於IT人員加速網路現代化，同時符合預算、IT資源與時程的要求。由於NaaS主要供應商已開始實施碳中和與循環製造策略，因此採用NaaS策略也有助於企業組織實現永續發展目標。

趨勢2：安全性將從擴充形式轉為內建形式

降低資安風險已成為重要的營運考量，因此IT轉移至更自動化的安全架構勢在必行。企業組織不能再像以前一樣，在網路周圍以擴充的方式架設防火牆來防禦威脅與漏洞。安全性必須內建於網路基礎架構的每一個層面，從Wi-Fi存取點、LAN、園區、資料中心交換器、WAN閘道器到雲端。零信任與SASE架構將會更緊密結合，除了防禦威脅，還能對整個IT堆疊進行微分割，包括使用者、連網裝置、應用程式、網路服務、運算資源與儲存平台。

趨勢3：定位服務將帶動新商業模式與提高運營效率

專業人才缺乏與層出不窮的供應鏈問題將迫使企業朝更高效率、更高生產力與更豐富資源的方向前進。當企業組織努力提升對資產、庫存、進行中的工作、員工、客戶、承包商和供應鏈等情況的警覺性，他們將能更有效控制成本、資源、品質與智慧財產。要達成這些目標，資訊技術（IT）、物聯網（IoT）與運營技術（OT）的資料必須與環境情境資訊整合。因此取得工作活動與資產的準確位置、人員與機器的身分、當下使用的應用程式以及應用程式的使用者或使用裝置，以及每個裝置和機器的安全勢態等資訊將更受重視。

趨勢4：IT運營將整合至單一、集中化的網路與安全管理平台

為了提升使用者體驗並讓 IT營運更順暢，企業組織正積極部署各種不同的數位技術（IoT）。不論企業組織採取哪一種商業模式，員工與客戶都希望現實生活與數位體驗能更緊密結合。這些因素使得網路與安全性日趨複雜，也增加了基礎架構管理的複雜度。隨著終端用戶體驗的品質以及網路攻擊的防禦日益受重視，IT人員希望透過一個集中管理系統獲得整個網路的可視性，以及為邊緣至雲端設定QoS與安全原則的能力。