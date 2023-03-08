2023第16屆台灣企業永續獎開放報名

增設職場福祉與高齡友善等永續單項獎項

展現ESG永續績效及社會影響力的絕佳機會來了！由台灣企業永續獎執行委員會主辦之2023 第16屆「TCSA台灣企業永續獎」自即日起至8月10日開始受理報名。本獎歷屆參獎企業累計達581家，其年度營業額與我國2021GDP比值約167%、被各界譽為「台灣企業永續的奧斯卡」，社會影響力無遠弗屆。「好，要讓更多人知道」，要讓良善企業、機(關)構與經營團隊獲得肯定與榮耀，更彰顯企業品牌與形象，歡迎臺灣企業、外商企業、政府機關、醫院、學校及非營利機構共同角逐企業永續最高榮譽，相關評選辦法公告及活動詳情請逕至活動官網（tcsaward.org.tw）查詢。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使表示為響應永續趨勢與國際齊步，以提升企業整體永續資訊揭露品質與績效，本屆「TCSA台灣企業永續獎」永續單項績效類新增「職場福祉領袖獎」及「高齡友善領袖獎」兩獎項，鼓勵企業推動友善健康，促進世代共融共好的環境。

簡大使進一步表示，隨ESG投資興起，國際上紛紛示警杜絕「漂綠」行為。台灣企業永續獎為樹立國內企業永續標竿學習典範，評選方式係搭配全面性考核企業永續性及ESG績效内容，接軌國際評選方法論等多項國際規範及評比準則，總計74個指標、103項關鍵效標，當中更邀集874位的龐大評審團共同參與評選工作，評審過程秉持客觀、公正、嚴謹原則，也感謝15年來受到國內公私部門及非營利組織跨領域的高度肯定及重視，歷屆「十大典範獲獎企業」及「企業永續綜合績效」獎項更被國內外投資機構及法人視為ESG投資重要參考指標。

本年度獎項區分為「永續傑出人物」、「企業綜合績效」、「永續單項績效」及「永續報告」等四大類，期望各界可透過TCSA展現長期深耕的永 續成果，獲獎企業不僅可以同步提升企業形象、聲譽與品牌，更能為企業本身帶來長期的獲利能力，並持續創造ESG新價值，進而提高國際競爭力，讓企業成為投資機構及大學新鮮人求職首選，並穩固站穩國際市場一席之地。

本獎報名至8月10日止，並規劃於今年11月15日結合全國最大永續盛典第六屆「全球企業永續論壇 (Global Corporate Sustainability Forum, GCSF)」舉辦頒獎典禮，公開表揚獲獎企業，預計將齊聚國內外產、官、學、研等重量級嘉賓觀禮，歡迎台灣企業、外商企業、政府機關或醫院、學校等非營利組織與機構把握展現ESG永續績效及社會影響力的絕佳機會，共同角逐企業永續最高榮譽，成為吸引社會大眾及投資機構的聚焦目光。