PMC輔導永進首家通過ISO 14955驗證

精密機械研究發展中心(PMC)為台灣機械產業最具影響力的研發單位，全方位的檢驗技術與服務，工具機總檢驗台數達全球第一。因應國際節能減碳趨勢，PMC提供ISO 14955工具機環境評估-能源效率輔導、測試及驗證，於2022年輔導永進機械加工中心機改善能耗，並於2023年2月取得ISO 14955歐盟證書，成為國內首家取得此國際驗證之業者。

PMC總經理賴永祥表示，台灣工具機以外銷居多，隨著全球碳中和及淨零碳排需求，受到全球各國及使用者對供應鏈要求，機台是否節能減碳，如何協助加工業者減少碳排放將成為趨勢，有鑑於此，國際標準組織公布ISO 14955系列標準，提供工具機節能設計及能耗評估指引。

歐盟各會員國更立法規定，2023年1月CBAM法案生效，其中先行納管範圍為水泥、肥料、鋼鐵、鋁、電力，依產品在出口國生產的碳含量，需購買碳排憑證，高碳排首當其衝以鋼鐵及鋁影響最大，每季需提交報告明確記載直接、間接排放碳含量並向出口國繳納碳價，才能進入歐盟市場。

PMC協助工具機業者生產之設備，規劃符合ISO 14955驗證標準所需之輔導、測試、技術文件撰寫及驗證問題回覆，期盼協助機械產業迎戰全球淨零碳排浪潮，協助業界提早因應，提升產業競爭力，以因應瞬息萬變之國際市場。