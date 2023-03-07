PMC 工具機展總統蔡英文蒞臨參觀

全球最大工具機展之一的TIMTOS台北國際工具機展，3/6起在南港展覽館盛大舉行。而全台最專業的智慧與綠色研發機構精密機械研究發展中心(PMC)，一開場就由總統蔡英文、行政院副院長鄭文燦、機械公會理事長魏燦文等重磅集嘉賓蒞臨參觀，由PMC總經理賴永祥介紹三大代表產業趨勢的智慧製造與數位量測的解決方案相關技術，期望攜手台灣更多機械產業業者，一同在智慧與綠色製造浪潮中，和國際大廠一較高下。

精機中心近年來已協助超過80 家130 案次以上的廠商轉型智慧製造工廠，提升生產交期與訂單接單量，而本次展會更特別針對精機中心從生產管理軟體到智慧自動化硬體周邊所提供的智慧製造解決方案進行展示。「SKYTIC 數位化技術資訊中心」為針對製造業者從業務接單到現場生產進行精確管控所發展的9大技術模組，包含APS智慧生產排程系統、MES-Lite製造執行系統、OEE戰情可視化服務等，協助管理者精確控制存貨成本，使業務報價資訊更明確，全方位地從業務接單到生產需求變化等實務問題一網打盡。

在製造生產端則提供經濟部技術處支持所開發的多項現場加工製造智慧化功能，從加工前的「加工性能精進模組」讓現場生產人員能快速有效調整機台參數與加工製造參數，找出最適合的加工生產條件設置，到加工中透過「自適應熱誤差補償技術」減少精加工過程中，工具機因溫度上升所造成的熱誤差問題，以維持產品的加工精度及品質。其中「自適應熱誤差補償技術」累計至今已廣泛應用於超過15家以上的國內工具機廠商設備上，並用於國外汽車、半導體、航太等精密元件加工。

精機中心長年致力於協助工具機業者因應國際生產趨勢發展各項技術與產品，近兩年更因應智慧自動化工廠的製造趨勢，從針對生產單元的物料、刀具交換與存儲，開發「機邊環形倉儲系統」、「棧板式自動倉儲系統」及「車銑複合智能換刀系統」。會場中更首次採用AR擴增實境的方式，讓來賓沉浸式體驗設備自動化作業與鑑賞系統設備內部細節。此外，今年展區更針對特別針對工具機綠色轉型議題，介紹工具機廠商的設備導入ISO14955的相關案例。