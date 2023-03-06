宜進新材料擴大環保產品應用層面 更貼近市場需求

專業引進各式工業用清洗環保溶劑及提供工業清洗製程解決方案的宜進新材料公司，為了滿足廣大精密金屬加工業、電子、光學、半導體等業界在各式工業清洗製程的需求，不斷致力於推動各式環保產品及專業流程規劃解決方案，深獲國內產業界的信賴與肯定，目前產品包括環保無味碳氫溶劑、氟化溶劑、塗料油墨稀釋劑、有機矽材料,氟碳樹脂、氟碳塗料、工程塑膠、電木、油品添加劑等。

宜進董事長吳裕偉表示，宜進多年來致力在工業環保清洗製程的專研，對於各種清洗問題的改善及與各超音波設備商的合作和交流已累積相當豐富的專業經驗，因此，可依客戶需求提供最適當的環保產品及製程，降低對環境及操作員工的危害。

不只針對工業方面，宜進目前也將環保產品拓及民生用途，市售一般含苯、二甲苯的噴霧罐產品已不符合時宜，因此特開發出環保除膠除油墨噴罐及防鏽潤滑系列產品，現已成功運用於公共運輸車廂內部裝修除膠作業，亦可使用在室內裝修、船舶遊艇內部裝修、機械模具、機踏車等保養用途，貼近使用者需求，提供市場更好的選擇。

宜進並提供中高沸點環保特殊溶劑、EEP、MOBAC、DBE、DEF、IAAC、TBAC、DMAC、PC等應用在塗料、光阻、油墨各式稀釋劑，一次滿足客戶需求。同時，整合產業需求引進各式材料氟碳、矽化學品，產品項目包括高品質PFA、PCTFE、PVDF、PTFE、FKM等，特採用大金原料生產之半成品，提高產品穩定度。

另外，宜進還引進有機矽材料、矽單體（如D4、DMC…等）、矽橡膠（RTV、HTV）、矽油（二甲基、氨基、含氫、羥基）、白碳黑（SiO2）、Silane（如HMDS、HMDSO…）、油品添加劑、氣凝膠、UV光固化材料等，可應用於航太工業、石油化工、機械設備、半導體製程、建築、輕紡製程、面板材料、保溫材料等工業應用。

董事長吳裕偉說，宜進新材料一向以對環境友善、與客戶共榮、追求企業永續發展為經營目標，期盼能共同努力維護、打造美好環境。

網址：www.ejin.com.tw。