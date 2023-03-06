台達「TIMTOS 2023」雲地互聯 強勢登場

高性能泛用型CNC控制器NC5系列升級完備

全球能源管理暨工業自動化領導廠商台達今 (6) 日亮相3月6日至11日於台北南港展覽館二館舉辦的2023年台北國際工具機展 (TIMTOS 2023)，以「雲地互聯 永續智造」為主軸，展出「製造營運可視化」、「CNC 行業應用」、「智造整合」、「產業ESG實踐」與「智能機台」五大主題。同時，針對金屬加工，台達也推出CNC車床、銑床、木工開料、多主軸加工等運用高性能泛用型CNC控制器NC5系列為核心的智能方案，控制器新增內建行業CAD/CAM、加工耗能運算等功能，助力提升產能、良率並兼顧環境永續；方案亦支援CNC機聯網，可串聯製造執行系統MES、可視化管理平台等，幫助業者優化管理效率，勾勒出新時代智能加工樣貌。

台達機電事業群總經理劉佳容表示，「智造與永續可謂是現今產業關鍵字，影響著工業轉型升級的進程與方向。做為推動者並貫徹力行，台達累積了豐碩永續智造經驗，同時針對機械加工深入歸納實際需求，不僅優化升級去年甫亮相的CNC控制器NC5系列，更在TIMTOS 2023期間推出多元完善的CNC機聯網行業方案，軟硬整合、以期相伴加工業者一同迎向工具機產業復甦回溫。」

台達針對金屬加工展出運用CNC控制器NC5系列為核心的CNC車床、銑床、木工開料、多主軸加工等支援CNC機聯網的智能方案，幫助業者優化管理效率，勾勒出新時代智能加工樣貌。圖/台達提供

TIMTOS 2023－台達五大主題展區與展出重點

一、製造營運可視化： 針對機械加工業普遍存在設備孤立，機器間難以溝通所造成的管理不易、加工紀錄缺乏，以及系統記錄難以回溯等痛點，台達在TIMTOS 2023展出金屬加工業智能工廠方案，加工業者可根據應用類型與產線需求選擇3D可視化管理系統或工業圖控系統VTScada，監控、收集、上傳並分析設備數據與加工資訊，同時透過明瞭的圖表呈現，幫助加工業者快速洞悉不足、輔助決策，持續優化流程。

二、CNC 行業應用：自推出便受好評的台達CNC控制器NC5系列，今年以進化之姿再現TIMTOS 2023，不僅一機整合工具機與機械手臂控制器，且具備RTCP旋轉刀具尖點控制功能真五軸加工，更全新內建行業CAD/CAM，可自動辨識圖像，一鍵生成G碼並支援加工路徑預覽，縮短製程、增進產能。對於有同時雕銑多個工件需求的加工業者，台達也展出了多主軸加工解決方案，可獨立校正各Z軸刀尖位置、自動補償刀具磨損，加工高精快速；同時，整合高階型多軸交流伺服系統ASDA-W3系列，其共直流母線可有效利用能量回升，落實節能減碳低排放。

台達CNC控制器NC5系列以進化之姿再現TIMTOS 2023，全新內建行業CAD/CAM，可自動辨識圖像，一鍵生成G碼並支援加工路徑預覽，縮短製程、增進產能。圖/台達提供

軟體方面，台達也展出了工具機專用CAD/CAM軟體，完整支援標準銑床/車床控制器指令，同時擁有特徵辨識、路徑最佳化、自動刀具匹配、干涉模擬與工藝整合等特點，可依不同行業機台需求整合控制器、軟體功能和工藝，幫助加工業者提高機台價值和競爭力。

三、智造整合：產線導入工業機器人進行高重複性或具危險的工作已是產業現在進行式，前瞻其中需求，台達至今已發展完整的工業機器人產品線，包括水平工業機器人SCARA、垂直多關節機器人，以及兼具工業機器人效能和協同型機器人友善特色的模組機器人RS-M90E7。此外，TIMTOS 2023期間，台達也展出了螺絲鎖附組裝應用，提供手持和整合手臂的智能螺絲鎖附系統應用方案，從加工到組裝，完善金屬製品產業鏈。

四、產業ESG實踐：ESG無疑是現今產業中最熱絡的話題之一，台達身為綠色永續的先行者，持續投入創新研發以提高資源使用效率與產品永續發展，不僅採取多項行動作為回應全球減碳目標，在TIMTOS 2023期間，更分別展出了整廠綠色智造方案，以及CNC控制器NC5系列能源管理功能，內建加工耗能運算並能提供工件碳足跡報表，助力產業節能減碳，放眼ESG未來。

五、智能機台：TIMTOS 2023台達展位也展出多座以CNC控制器NC5系列作為方案核心的智能機台，透過與機械業夥伴合作五軸加工中心機、車床、三軸銑床以及磨床等，展現CNC控制器NC5系列RTCP旋轉刀具尖點控制、多軸多通道等功能的實際應用。不僅如此，台達伺服壓床在TIMTOS 2023期間也不缺席，以AM-SAP F系列為來賓提供精密、靈敏、高速的壓合選擇，助力提升加工精度，進而實現複雜工藝生產。

除豐富展品外，台達也將在TIMTOS 2023期間安排深入多元應用的專業研討會，包括CNC控制器NC5整合應用實例、軟硬合力助攻車、銑、木工行業多軸應用、行業專機智能 CAD/CAM解決方案、金屬加工業 3D 智能工廠、台達助力工具機產業節能減碳放眼ESG未來以及伺服壓床金屬零件加工應用主題，一天兩場，與工具機業者一同布局機械轉型、掌握智能加工商機。

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「TIMTOS 2023」台達參展資訊：

展會日期：2023年3月6日 (一) ~ 11 (六)，展會時間：10:00 ~ 18:00。地點：台北南港展覽館 2 館 1 樓，台達展位：Q0824

關於台達工業自動化

自1995年首次推出交流馬達驅動器以來，台達持續在工業自動化領域發展耕耘，在品質、可靠度和精準度上精益求精。台達提供智慧製造的整體解決方案，從最基礎的設備自動化、產線自動化整合設計、設備聯網數據採集，到製造執行系統，對製程、品質、設備、物流管理監控，並實現預防保修，有效穩定生產，達到工廠設備效率最大化。結合AI智慧與大數據的分析，達到製程優化與能源資訊透明化等效益，並全方位整合旗下工控產品、軟體和系統方案，打造貫穿工廠、製程、機台的智造模式，以一應俱全的數位工廠實現標準化、少量多樣、客製化生產。

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