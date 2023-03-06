新望推全新變流器搶市 完美匹配大功率太陽能模組

隨著後疫情時代來臨，各國積極推動淨零碳排政策拉動的強勁能源需求，帶動 全球太陽光電新增裝置持續快速成長，太陽光電變流器(逆變器)需求也呈現水漲船高態勢；因應各大模組廠力推M10及G12高功率模組趨勢，台灣組串式變流器領導品牌-新望PrimeVOLT也推出全新高電流太陽光電變流器，包括30kW、60kW、75kW等系列機種，完美匹配大功率太陽能電池模組，將為用戶帶來更穩定、高效的太陽能發電體驗。

近年來，全球對於綠色能源的需求越來越高，太陽能發電作為最具發展潛力的綠色能源之一，一直廣受關注。依政府規畫，2025年太陽光電裝置容量須達20GW，為了在同樣面積下產生更多的電力輸出，國內太陽能模組也持續往大於500W高功率太陽能模組邁進，以有效降低電廠建置成本，加速實現2050年淨零排放願景。

新望總經理莊錦明表示，太陽光電變流器作為太陽能發電系統中的重要組件之一，其品質與運作穩定度關係著發電效率與整個電廠安全，隨著高功率模組的應用及需求進一步增加，未來適用高功率模組的變流器市場有望繼續保持快速增長。

新望推出的30kW、60kW、75kW等三款全新高功率太陽光電變流器，除保留原先量產機種相關特點外，最重要的是在組串輸入部分可以承受更高電流，實現太陽能模組的高效輸出，以滿足大型太陽能發電系統的需求，同時支援多種面向的案場，以適應不同場合的要求。

以75kW 高功率變流器機種為例，該機種具4組MPPT，8組直流輸入，組串輸入電流達19.5A，適用M10及G12等次世代模組，可支援三相三線/三相四線電力系統，內建直流接線箱及虛功補償功能，亦可選配AFCI(直流電弧偵測)功能，以提升案場安全性，產品已獲得440/460/480V VPC認證，符合台電需求，適用各種台灣電力環境，降低客戶因為440/460V電壓系統時所需配置的變壓器成本及其損耗，增加發電收益。

此外，新望全系列變流器產品均通過國家資訊安全二級認證，確保變流器資訊安全，並提供全面的售後服務支援，確保用戶在使用過程中得到無憂無慮的服務。

台灣電源大廠亞源科技旗下新能源品牌-新望PrimeVOLT長期致力於為用戶提供高品質變流器(逆變器)產品與專業的技術支援服務，期盼以優異穩定的產品實力，站穩台灣組串式太陽光電變流器領導品牌；2021、2022年新望PrimeVOLT連續二年榮獲經濟部能源局頒發太陽光電產業最高榮譽-「優質太陽光電產品金能獎」肯定。

此次新望PrimeVOLT推出的高電流太陽光電變流器將再為太陽能發電系統的大型化及高效化發展提供有力保障；未來 新望將繼續加大技術研發與產品創新力度，提升太陽光電變流器性能與穩定性，繼續以高品質的產品及服務提供用戶更多優質的解決方案。