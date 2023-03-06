大世科智能AI機器人進軍醫美 化身客服小助手

訓練過的機器人，商用效益強過於娛樂效果

2022年底ChatGPT在國際間興起，市場上對於對話式機器人的應用有更多想像空間，ChatGPT激起了市場對於NLU對話式機器人的需求與應用。大同世界科技（TWSE: 8099，大世科）總經理黃文宏指出，大世科投入智能客服系統商用化多年，擁有電商客服、訂票助理、法律諮詢…等多元場域業態的智能文字客服實績應用案例。2023年大世科將其智能AI對話機器人ibo.ai，首度應用於商機蓬勃發展的醫美產業，化身為「醫美智能客服小助手」。大世科的ibo.ai智能對話機器人擁有NLU（Natural Language Understanding，自然語言文本理解）多輪對話技術。NLU可以從用戶輸入的語言文本中提取出有意義的信息，例如關鍵詞、實體、情感和意圖，以及理解上下文和含義。讓機器人或虛擬助手更好理解用戶的需求和意圖，從而提供更加準確和個性化的回答和建議。

元盛康健總經理李可元指出醫美產業中連鎖體系展店，需要客服人力的大量投入，因此如果可以藉由AI科技的介入幫忙，將會大力協助醫美產業的發展，元盛康健為了因應業務擴張，決定這時間攜手大世科擁抱AI科技，採用智能對話機器人ibo.ai服務廣大主力消費客群。大世科協助元盛康健建置了「醫美智能客服小助手」及文字轉真人的「雲客服系統」，相關服務已於2月下旬正式上線服務廣大美麗的消費者。導入ibo.ai智能文字機器人後，能夠輕鬆回應每月至少100,000筆的對話量，提供不分時段、零時差的服務給顧客，這為元盛康健帶來更高效的貼心消費者體驗和更好的商業成果。

用AI科技加持，升級醫美客戶體驗服務

藉由ibo.ai智能對話機器人可提供20餘項醫美服務諮詢，並透過NLU多輪對話、意圖理解、記憶等AI技術，能夠精準引導與回覆顧客的各類諮詢問題。此外，由於顧客諮詢的進線管道非常多元，包含FB、IG、Line、官網等管道，因此透過智能機器人能夠在訓練後，服務各種進線管道，達到客服行銷最佳效益。

對於顧客來說，醫美服務是專業的、私人的問題，透過AI技術的推波助瀾下，顧客可以在鍵盤上行動間，即時完成各種諮詢服務。對於「醫美智能客服小助手」無法回答的問題顧客也可以選擇轉真人的方式來進行答覆，客服人員運用雲客服將各種管道的轉真人需求，導到同一個作業值機平台，有效協助疲於奔命的客服人員降低服務的即時壓力，人機協作搭配，提供顧客的諮詢得到最完整解答，並成功將客群引導至實體診所進行消費。下一階段，「醫美智能客服小助手」也可以藉由系統整合，直接引導預約醫師諮詢的時間，讓民眾從諮詢、解答、到成功預約一站式的在AI機器人的服務中完成。

善用AI讓業專業人力更聚焦在專業的服務上

風行中的ChatGPT綜合了多種自然語言處理技術（包括 NLU 技術），可以進行自然語言生成、機器翻譯、文本分類、關鍵詞提取、情感分析等多種自然語言處理任務。然而ChatGPT也有一些局限性，例如對於某些特定領域或專業術語的理解可能不夠精確，或者對於某些極端或模糊的語言表達可能無法進行準確的分析和理解。透過有訓練過的AI機器人，如ibo.ai智能機器人於「醫美智能客服小助手」應用服務，無形中將客服問題知識庫建立下來，進而大幅降低客服人力的成本與壓力。未來，ibo.ai智能對話機器人不僅可以作為醫美業者顧客消費前的方案諮詢，更可以協助術後恢復的客人做到醫囑提醒與狀況解釋，讓醫美產業專業人力能夠更聚焦在專業的服務上。對於醫美產業的行銷助力以及客戶服務都有很大的幫助，未來也可以進一步發展至更多的產業應用。