《氣候變遷因應法》上路 TAISE籲公私協力前進

立法院年初三讀通過《氣候變遷因應法》，並於2月15日由總統正式公布施行，其中包括碳費、優惠鼓勵等施行細節備受各方關注。環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀預告，環保署將自3月起陸續和產業界討論，最快年底提出子法草案。台灣永續能源研究基金會（TAISE）董事長簡又新大使則提醒，《氣候法》影響層面廣大，單一法案時程跨距達30年之久，在過去非常罕見，受影響的將不只是排碳大戶，整個社會及生活都必須轉型，以實踐2050淨零目標。

促進各界對我國政府淨零永續政策進程與相關規範的理解，TAISE於2月24日舉辦「解析《氣候變遷因應法》研討會」，邀請行政與立法部門同台，吸引實體與線上超過1,400人與會。蔡玲儀解釋，本次新修《氣候法》共七章63條，除了關鍵第三章「氣候變遷調適」之外，明確各部會權責分工、協助公正轉型等都是亮點。其中在減量對策方面，包括碳盤查、效能標章、增量抵換、第三方認證等都有相關規範，同時新增徵收碳費法源依據；而公正轉型則特別強調政府將與原住民族共同管理自然碳匯，並與原住民族共享權益。

至於企業最關心碳費徵收、抵換等內容，蔡玲儀說，目前初步盤點約有30項相關事務需要另立子法授權，環保署將逐步與各方對話研議，歡迎有興趣的民眾上「氣候公民對話平台」參與，掌握最新發展資訊並表達建議。

立法院永續會長、立法委員洪申翰肯定新法明確將「2050淨零排放」目標入法，提供氣候治理完善的法制基礎，然而他分析當今行政院永續會組織與任務，呼籲應重新調整架構，以凝聚更強大量能推動國家永續轉型。而在母法之外，後續各項子法與推動計畫、檢核等都要廣徵產業與民間意見，促進公私協力共同前進。

立法委員陳椒華也指出，《氣候法》通過後，後續執行落實更是重點。像是民間主張多年的建築能源標章，需要內政部更積極執行；後續還希望再強化公民訴訟條款，更進一步促進溫室氣體減量。綜整製造、服務等產業部門及能源部門減碳事務，經濟部研發會執行秘書莊銘池表示，因應國際趨勢要求，目前經濟部已提供產業多項具體輔導措施和工具，並鼓勵「以大帶小」提升整體供應鏈競爭力，承諾後續將再與各部會合作促進產業轉型。

「這是一部廣度最大、深度很深，而且完全國際化的立法！」簡又新提到，《氣候法》全面影響能源、生產、生活、社會轉型，而且百分之百與國際連動，如果沒有跟上，可能導致未來國際競爭能力大幅衰退。後續基金會將持續關注相關議題進展，歡迎各界踴躍響應。