丹佛斯正式完成德國博客壓縮機收購案

丹佛斯正式宣佈已成功完成對德國博客有限公司(BOCK GmbH )的收購，德國博客是二氧化碳和低 GWP冷媒壓縮機的全球領導品牌，這項收購案將進一步鞏固丹佛斯作為綠色製冷、供暖解決方案的市場領導地位。與此同時丹佛斯也公佈了2022年強勁業績表現，此印證實現全球和區域氣候目標的產品和解決方案具有極大的增長潛力。

德國博客擁有90年的壓縮機設計製造經驗，與丹佛斯專業能效技術相結合將形成強大的戰略執行力，德國博客的先進技術有助於提升丹佛斯壓縮機產品的競爭力與擴大產品應用範圍，透過製冷和供暖環保解決方案加速脫碳腳步。自2023年3月1日起，德國博客的400名員工將正式成為丹佛斯集團旗下之成員。德國博客著名的二氧化碳壓縮機、低GWP半密往復式壓縮機和冷凝機組將提升丹佛斯作為從產品到全方位節能解決方案之全球供應商的市場領導地位。兩大品牌對創新、專業知識和技術支援的共同承諾將有助於全球製冷、供暖產業加速脫碳進程。

丹佛斯商用壓縮機總裁 Kristian Strand 說，「當脫碳之路不止一條時，我們有更多的解決方案可加速實現目標。透過將德國博客先進的天然冷媒應用技術與丹佛斯現有壓縮機、閥件、控制器、熱交換器和傳感器等產品相結合將如虎添翼，進而鞏固我們的市場地位，這項合併案對兩個品牌來說格外振奮人心。結合雙方的專業知識與豐富產業經驗，我們將幫助全球產業加速天然和低GWP冷媒轉換的過渡時期。」

德國博客和丹佛斯兩大企業結合後擁有近200年的歷史、深化的合作夥伴關係和兼容的價值觀，雙方將致力於為客戶提供多元化、永續性的解決方案。德國博客併入丹佛斯商用壓縮機部門後，將擁有半密往復式壓縮機的獨特品牌名稱。德國博客首席執行長 Marcus Albrecht 博士說，「這項併購對德國博客而言是重要的里程碑，我們將在丹佛斯集團旗下繼續努力地向前推進與成長。丹佛斯的全球佈局將為德國博客帶來新的商機，我們對未來都寄予厚望。 創新仍然是我們的核心，並希望繼續在全球範圍內推動製冷、供暖的永續解決方案」。

德國博客擁有全球最完整的天然冷媒壓縮機產品組合之一，例如二氧化碳(R744)、碳氫化合物和其他低GWP冷媒產品組合，為製冷和空調領域提供享譽全球的高品質、創新和氣候友好型技術方案。其產品組合和能效方案將進一步擴大丹佛斯天然冷媒產品線，除了為客戶提供更大的價值外，並努力成為個值得信賴的供應商，透過專家諮詢、技術和培訓支援幫助客戶實現脫碳目標。

關於丹佛斯集團

丹佛斯致力於開發創新解決方案，幫助客戶提升機械生產效率、降低能耗、減少碳排放量以及提升電氣化水平。其產品與解決方案被廣泛應用於製冷、空調、供熱、功率轉換、電機控制、船舶、汽車、工業及工程機械等領域。丹佛斯並為新能源行業提供解決方案，例如太陽能、風電，以及城市區域能源設施等。該集團的創新科技始於1933年，在全球擁有超過42,000名員工，95間工廠，客戶遍及100多個國家。欲知更多詳情，請至官網查詢: www.danfoss.com.tw。