國內溫室氣體盤查確信單位再添一家 資誠取得資格

永續資訊的透明揭露有助於利害關係人了解企業減碳作為，資誠聯合會計師事務所日前獲得主管機關認可，具有永續報告書暨溫室氣體確信資格，協助企業建立綠色信任，邁向淨零未來。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，資誠於永續領域深耕十餘年，2014年成立資誠永續發展服務公司，長期以來致力於協助企業、社會與政府邁向淨零碳排(Net Zero)，提供全方位的淨零服務，除了協助企業發展永續與治理藍圖、淨零路徑碳策略，同時也著重永續資訊的揭露與溝通，提供上市櫃公司永續報告書確信服務，協助企業加速建構低碳策略及向綠色低碳商業模式轉型，共同促進社會永續發展，實現淨零碳排目標。

隨著全球對ESG資訊揭露的控管趨嚴，臺灣近年也積極修法，在最新「公司治理3.0」中，要求永續報告書參考國際相關準則，如TCFD(氣候相關財務揭露規範)、SASB(國際永續會計準則)等強化其資訊揭露，更進一步要求永續報告書應取得第三方驗證，以提升資訊揭露透明度。高品質且具有專業標準的確信，是企業與投資人和其他利害關係人建立信任的重要關鍵。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺強調，PwC Taiwan結合多年累積的經驗，提供數位碳盤查工具、綠電採購策略、智慧節能診斷、不動產永續與建築能效提升、綠色科技新創整合、綠色供應鏈諮詢、內部碳價(ICP)制度導入、綠色金融等全方位服務，協助企業實現淨零目標。

PwC Taiwan提供全方位淨零解方，縮短企業減碳摸索期

李宜樺表示，隨著政府、投資人與一般大眾對於企業達成氣候目標的期待日益升高，為了縮短企業的減碳摸索期，加速進入減碳實踐期，PwC Taiwan推出一站式「淨零解方」，提出四個轉型對策，從碳盤查、規劃減量路徑、制定轉型策略到永續溝通揭露，一步步依據企業的產業別、階段性不同提供全方位的諮詢服務，讓企業在淨零轉型的路上有跡可循。