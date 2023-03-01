崑山科大禮聘宣明智擔任榮譽講座教授

文/葉圳轍

崑山科大禮聘公信電子董事長暨聯電榮譽副董宣明智擔任榮譽講座教授，今(1)日由李天祥校長親頒證書；宣明智也以「亂世的希望－對有志青年的期許」為題，向該校師生分享經驗，未來也將針對電動車技術研發相關經驗，不定期蒞校指導。

崑山科大於111年即與公信電子、雍御企業簽署合作攜手建置「電動車產業技術研發暨人才培育中心」，共同投入電動車技術研發及人才培育，此次邀請宣明智蒞校技術指導，更加強雙方合作深度。

宣明智以「亂世的希望－對有志青年的期許」為題，向崑山科大師生分享經驗。圖/崑山科大提供

宣明智積極關注電動車產業，協助政府及產業攜手大步向前，參與推動台灣半導體、資通訊高科技產業40年，擁有美國專利50項，成立並擔任三間創投公司董事長，親身參與成立百餘家新創公司，其中超過50家上市上櫃，並有豐富併購及重整經驗。

宣明智所經營的公信電子深耕系統整合多年，其電子電控系統整合技術，位居承上啟下的重要位置。選擇與崑山科大產學合作，除優勢互補，也優化資源配置，彼此共享技術資源，有利促進電動車相關先進技術的研究開發，培育國家電動車產業優秀研發人才。

崑山科大校長李天祥表示，因應全球暖化及碳排議題，淘汰燃油車的趨勢已在全球蔓延，但國內外對於電動車產業的人才培育未臻成熟，很榮幸能夠與宣明智董事長合作，並邀請他蒞校技術指導，該校已組成專業的電動車酷跑艦隊（KSU-EV Cool-Power Team），串接電動車技術研發與育才，期能在企業先進的助力之下，成為南部電動車首屈一指的研發中心，為電動車產業發展立下新的里程碑。