Appier 延攬傑出工程主管陳明愉與張朝騏加入

以人工智慧（AI）與軟體即服務（SaaS）為核心的 Appier 今日宣布延攬兩位傑出的工程主管陳明愉（Robert Chen）與張朝騏（Chaochi Chang）加入，強化 Appier 的經營團隊陣容與創新研發實力。兩位新血的加入也將驅動 Appier 下一階段的成長，強化其在 AI 與數位行銷領域的領先地位。

如今， AI 對於決策制定（Decision making）的影響力已受到企業與人們的廣泛認可，能更大程度地協助企業因應未來的不確定性或是預測用戶潛在的行為；展望未來，生成式 AI（Generative AI）將引領新一波的生產力革命，成為企業倍增數位影響力的驅動引擎。 Gartner 預估 2025 年生成式 AI 產製的數據將佔所有數據的 10% ，可以預見 AI 將為企業生成行銷內容（包括但不限於文案、對話、圖片、影音等）增添更廣泛的應用與發揮空間。有鑑於此，Appier 積極延攬富有實務經驗的工程主管加入團隊，以堅強的人才儲備為下一階段百花齊放的 AI 應用蓄積核心競爭力，持續透過 AI 賦能產品創新組合，推陳出新豐富的行銷應用情境，助力客戶實現可持續的業務成長。

陳明愉博士在推動技術策略、帶領大型組織、建置全球性規模化平台和 AI 技術研究等方面擁有超過 20 年的豐富經驗，目前擔任 Appier 工程團隊副總，負責 CrossX 全產品線的產品研發與工程技術，特別是專注於制定高價值新客獲取方針與再行銷平台技術策略，帶領團隊運用最先進的 AI 與機器學習技術，落實產品開發，幫助客戶有效提升廣告行銷成效、優化投資報酬率。陳明愉博士擁有卡內基梅隆大學電腦工程博士學位與臺灣大學資訊工程學系學士學位。攻讀博士學位期間，曾榮獲 IBM 評選為多媒體新銳領袖（IBM Emerging Leaders in Multimedia）的殊榮。

加入 Appier 前，陳明愉博士任職於美國房地產科技經紀公司 Compass，陳博士為其代理商與客戶建置了業界第一個現代化的房地產終端平台，幫助房屋仲介、房地產公司、廣告商、屋主及買家提升房產搜尋效率、優化房屋買賣體驗。在 Compass 任職期間，陳博士曾帶領超過 300 位工程師與科學家的全球工程團隊，負責 AI 、機器學習、影片、數位廣告、行銷科技與平台經紀服務。加入 Compass 前，陳博士於美國線上房地產公司 Zillow 擔任工程部門資深總監，為其建置業界第一個雲端版本的房屋估價系統。陳博士也曾於 Microsoft 擔任首席應用科學經理，協助 Microsoft 建立大規模的新聞推薦系統，透過機器學習技術提升新聞服務的互動表現，精進用戶的個人化體驗。

張朝騏在軟體產業具有深厚的經驗，曾負責開發流程優化、產品技術研發、產品管理和研發團隊管理等不同職務。目前擔任 Appier 資深工程協理，負責帶領 AIXON AI 預測平台的研發團隊進行產品開發和相關整合專案的執行，以確保產品實現無縫的協作，並與客戶成功經理、技術支援團隊緊密合作，以穩健的技術與優異的服務持續為客戶創造價值。張朝騏分別在紐約州立大學石溪分校以及麻省理工學院媒體實驗室（Media lab）取得電腦科學碩士和媒體科學碩士學位，並於臺灣大學資訊工程學系取得學士學位。

張朝騏曾任職於趨勢科技、法國電信、現觀科技等國內外領導企業，負責產品多語化潛在問題自動偵測系統、使用者情境感知通知系統（Context-aware notification system）、以及行動網路定位技術（Geolocation）研發等專案。他同時擁有豐富的新創經驗，曾主導和參與多家新創公司與網路服務的創辦與成長，包括 Flirq 交友網站、 Call Saver 客服省錢通、 Here2Shop 社群電商平台、 Zuvio 大學師生即時互動平台，並於達盈管顧（Darwin Venture）負責軟體和網路新創投資標的案源搜集與評估。 Appier 執行長暨共同創辦人游直翰表示：「紮實的工程研發實力是驅動 AI SaaS 公司成長的關鍵，我很高興能延攬兩位傑出的工程主管加入 Appier 團隊，借重兩位深厚的研發技術與實務經驗，讓 Appier 的產品更加切合多元品牌的行銷目標、快速迭代的趨勢應用與日趨複雜機器學習模型，以更具效率與效益的方式調度工程人才，兼顧不同軟體開發與技術需求，在新一輪的市場競局中，鞏固客戶的數位『贏』響力。」