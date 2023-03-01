智慧能源再添利器 百萬瓦級變流器檢測正式啟動

財團法人台灣大電力研究試驗中心百萬瓦（MW）等級智慧變流器檢測服務，2月24日在經濟部標準檢驗局代理局長謝翰璋、能源局長游振偉及產官學研各界代表共同見證下正式啟用。這座全國唯一可測試MW等級之智慧變流器實驗室，能完整執行1.1 MW大型變流器之安規、併網及電磁相容試驗。

大電力董事長郭芳楠表示，政府目前正積極推動能源轉型，揭示「展綠、增氣、減煤、非核」等發展方向，為達成2050淨零碳排目標，大電力亦積極配合政府政策、執行多項重要任務，如溫室氣體查證、太陽光電模組、電動車充電設備、儲能設備驗證及電器產品安全與能源效率等。「大電力願與各界攜手合作，共為再生能源發展之安全性及電網之穩定性奮力打拼。」

大電力成立40多年來，已成功協助政府制定諸多標準及辦法，更提供國內廠商各類產品檢測、檢定及驗證服務，專業及公正的形象獲得產業界高度的肯定與信賴，同時也是公部門採購驗收案中常被指定之第三方檢測機構。

隨者政府推動能源轉型，國內MW等級之太陽光電案場及其他再生能源發電設備日益增加，經濟部標準檢驗局以為期4年的專案計畫，由大電力協助規劃建置符合國際及國家標準之智慧變流器安全及併網功能檢測能量，可提供完善之檢測服務並確保在突發之任何規模停電狀況下，再生能源發電系統及儲能設備能持續供電，避免瞬間的電力跳脫可能造成之電網癱瘓，保障區域電力系統，防止產業、民生、醫療、甚至人命的損失。

如今大電力建置完成之大型變流器實驗室，使台灣與歐美日等先進國家在該領域的檢測能量並駕齊驅，爾後在大電力專業團隊的服務下，所有測試項目均能在同一地點完成，可大幅縮短智慧變流器測試及驗證時程，大幅降低廠商所負擔之成本，讓廠商更能掌握商機與時效。