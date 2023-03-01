實踐大學攜手 Fortinet、誠士資訊推 NSE 資安戰鬥營
產學強強聯盟打造數位防禦新尖兵
近年來國內資安事件頻傳，強化數位韌性躍升企業發展的重要課題，也讓台灣資安人才供不應求。 為此，實踐大學與全方位整合及自動化網路資安領導廠商 Fortinet®（NASDAQ：FTNT）、誠士資訊三方合作，攜手開設 NSE（Network Security Expert）資安戰鬥營課程，並於 112 年 2 月 24 日舉辦「實踐大學數位韌性與創新人才培育與產學合作成果發表會」。國家資通安全研究院人才培力中心總監 劉敏慧亦出席支持，與實踐大學、Fortinet 及誠士資訊共同展現產官學界完善台灣資安生態系、培育 更多優秀產業即戰力的豐碩成果。
將資安變成必備的專業素質，以開創數位韌性新局
實踐大學校長丁斌首表示：「實踐創立六十五年來，總體發展方針不斷修正，期能與國際永續發展 SDGs 脈動契合。」實踐大學資訊科技與管理學系鄭王駿主任進一步說明：「現在的資安已經成為國安問題，所有資訊系統都必須將資安概念融入設計當中。面臨數位轉型的時代，新一代資訊系的學 子，要將資安變成必備的專業素質，以開創數位韌性新局。」
此次 NSE 資安戰鬥營共有 24 名學生參與，由 Fortinet 提供 NSE 網路安全認證及教材資源，誠士資訊 提供業師、實作環境訓練及企業實習機會，幫助學生培養資訊管理與資安意識，同時提升專業技能。 課程結束後，學生不僅全數通過 NSE 基礎級網路安全意識認證（NSE 1、2、3 級認證），理解資安業 界常見的術語、防禦概念，以及現行業界採用的解決方案概況，未來更有機會進入企業實習或取得 正職人員資格，並持續進修 NSE 進階技術，深度掌握複雜的網路安全概念，成為協防台灣資安的重 要一員。
實踐大學及 Fortinet 合作種子培育計畫，讓產業與學界共同成長茁壯
Fortinet 台灣區總經理吳章銘表示：「資安技能落差所造成的挑戰，已經成為學校與產業決策者不可 忽視的核心議題。Fortinet 將持續深化台灣資安人才市場的耕耘，此次與實踐大學的合作不僅能帶給 學生更多實務經驗，更讓學生提前考取證照，為未來職涯鋪路。我們盼望日後能號召更多大專校院 加入，共同消弭資安技術落差，為台灣培育更多的資安人才。」
誠士資訊執行長陳昱文指出：「企業在 ESG、網路架構、系統開發、法務遵循等面向已逐漸提升資安意識，卻普遍缺乏實作人才，使工作推展困難、心有餘而力不足，且容易因風險控管與技術能力不 足而造成商業損失。在執行資訊規劃維運和資安保護重任的過程中，誠士資訊有感好的解決方案也 要有適當的人力才能『1+1>2』，故此次與實踐大學及 Fortinet 合作，開設資訊安全 NSE 課程實為難能可貴，期待這樣的種子培育計畫，可以繼續深耕，讓產業與學界共同成長茁壯。」
NSE 資安戰鬥營的詳細資訊