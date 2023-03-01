實踐大學攜手 Fortinet、誠士資訊推 NSE 資安戰鬥營

產學強強聯盟打造數位防禦新尖兵

近年來國內資安事件頻傳，強化數位韌性躍升企業發展的重要課題，也讓台灣資安人才供不應求。 為此，實踐大學與全方位整合及自動化網路資安領導廠商 Fortinet®（NASDAQ：FTNT）、誠士資訊三方合作，攜手開設 NSE（Network Security Expert）資安戰鬥營課程，並於 112 年 2 月 24 日舉辦「實踐大學數位韌性與創新人才培育與產學合作成果發表會」。國家資通安全研究院人才培力中心總監 劉敏慧亦出席支持，與實踐大學、Fortinet 及誠士資訊共同展現產官學界完善台灣資安生態系、培育 更多優秀產業即戰力的豐碩成果。

將資安變成必備的專業素質，以開創數位韌性新局

實踐大學與 Fortinet、誠士資訊攜手開設 NSE 資安戰鬥營，協助台灣培育更多優秀的資安人才。圖／業者提供

實踐大學校長丁斌首表示：「實踐創立六十五年來，總體發展方針不斷修正，期能與國際永續發展 SDGs 脈動契合。」實踐大學資訊科技與管理學系鄭王駿主任進一步說明：「現在的資安已經成為國安問題，所有資訊系統都必須將資安概念融入設計當中。面臨數位轉型的時代，新一代資訊系的學 子，要將資安變成必備的專業素質，以開創數位韌性新局。」



此次 NSE 資安戰鬥營共有 24 名學生參與，由 Fortinet 提供 NSE 網路安全認證及教材資源，誠士資訊 提供業師、實作環境訓練及企業實習機會，幫助學生培養資訊管理與資安意識，同時提升專業技能。 課程結束後，學生不僅全數通過 NSE 基礎級網路安全意識認證（NSE 1、2、3 級認證），理解資安業 界常見的術語、防禦概念，以及現行業界採用的解決方案概況，未來更有機會進入企業實習或取得 正職人員資格，並持續進修 NSE 進階技術，深度掌握複雜的網路安全概念，成為協防台灣資安的重 要一員。

實踐大學及 Fortinet 合作種子培育計畫，讓產業與學界共同成長茁壯

NSE 資安戰鬥營於 2 月 24 日舉辦「實踐大學數位韌性與創新人才培育與產學合作成果發表會」。圖／業者提供

Fortinet 台灣區總經理吳章銘表示：「資安技能落差所造成的挑戰，已經成為學校與產業決策者不可 忽視的核心議題。Fortinet 將持續深化台灣資安人才市場的耕耘，此次與實踐大學的合作不僅能帶給 學生更多實務經驗，更讓學生提前考取證照，為未來職涯鋪路。我們盼望日後能號召更多大專校院 加入，共同消弭資安技術落差，為台灣培育更多的資安人才。」



誠士資訊執行長陳昱文指出：「企業在 ESG、網路架構、系統開發、法務遵循等面向已逐漸提升資安意識，卻普遍缺乏實作人才，使工作推展困難、心有餘而力不足，且容易因風險控管與技術能力不 足而造成商業損失。在執行資訊規劃維運和資安保護重任的過程中，誠士資訊有感好的解決方案也 要有適當的人力才能『1+1>2』，故此次與實踐大學及 Fortinet 合作，開設資訊安全 NSE 課程實為難能可貴，期待這樣的種子培育計畫，可以繼續深耕，讓產業與學界共同成長茁壯。」

NSE 資安戰鬥營的詳細資訊